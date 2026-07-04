¿Deberías cerrar completamente las persianas o dejar las rendijas abiertas para que circule la brisa durante una ola de calor?

Con el mes de julio llegan los grandes episodios de calor en España y, para que la subida de las temperaturas no se traduzca en una cuantiosa factura de la luz, lo más recomendable es seguir una serie de pasos que favorezcan al ahorro. Los expertos en energía han avisado que lo que hagas con las persianas de tu hogar puede tener una alta influencia en lo que acabes pagando a final de mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre qué hacer con las persianas durante una ola de calor.

Llega el mes de julio y España se prepara para temperaturas que llegarán a los 40 grados en muchos puntos de la península. Los meses de mayo y junio ya nos han dejado claro que este volverá a ser otro verano de récord histórico y lo que está sucediendo en Europa con registros nunca vistos nos hace situarnos ante lo peor. Por ello, anticipándose a lo que viene, algunos expertos en la materia se han pronunciado para que esto no suponga un dolor en el bolsillo.

Y es que hay que tener en cuenta que hace unos meses el IVA del 21% regresó a la factura de la luz para recordarte que cualquier desmán se paga muy caro y por ello hay que seguir una serie de recomendaciones. «En verano recomiendo poner el aire acondicionado a 23 grados; por cada grado que bajemos de más, es un 7% más en la factura de la luz», afirmó en su día el experto Jorge Morales de Labra, que sigue la teoría de que la temperatura en la vivienda tiene que estar entre 23 y 25 grados.

En una entrevista concedida en su día a la Cadena Cope, este experto energético recomendó «no tirar el dinero por la ventana» y no encender los aparatos cuando no haya nadie en la habitación. También hizo mención a la potencia contratada, ya que «cada kilovatio que aumentemos de potencia es del orden de 50 euros al año».

Qué hacer con las persianas en una ola de calor

¿Hay que cerrar completamente las persianas de casa en las horas calientes de un día de verano? La respuesta es clara: sí, por supuesto. Cuando este verano las temperaturas superen los 35 ºC, los rayos de sol irán directos a la fachada del edificio y, por consiguiente, a las ventanas de tu hogar. La forma de impedir que entre más calor de la cuenta a la vivienda es cerrar las ventanas y crear tu propio búnker durante las primeras horas de la tarde.

Otra de las grandes cuestiones es sobre si se puede dejar una rendija abierta o cerrarla completamente. O incluso abrir un poco la ventana para que entre el aire. Los expertos energéticos vienen dejando claro por activa y por pasiva que lo más conveniente es cerrar a cal y canto y, bajo ningún concepto, abrir la ventana, ya que el aire caliente que procede del exterior calentará la habitación e instalará la ola de calor en tu casa. Las ventanas sólo se pueden abrir cuando la temperatura del exterior sea más baja que la que marca la habitación.

Así que los pasos para afrontar de la mejor manera posible una ola de calor son claros: cuando el sol comience a impactar de lleno con tus ventanas, cerrar por completo las persianas para que no pueda entrar el aire. Este efecto búnker salvaguardará tu habitación de las altas temperaturas y el clima será agradable si utilizas un ventilador o aire acondicionado. En caso de buscar algo de luz, sí que podrás abrir unas rendijas, pero si la persiana está cerrada por completo, mejor.

Cuando caiga el sol y se acerque la noche, es el momento de abrir las ventanas y crear corrientes de aire para que la brisa de la noche circule por la habitación y renueve el aire. Realizar este hábito a primera hora de la mañana también es altamente recomendable para tener tu casa lo más fresca posible durante los episodios de calor.