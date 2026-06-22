El Gobierno plantea una factura de la luz que incluirá el consumo medio de los vecinos para fomentar el ahorro

El Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen ha abierto a audiencia pública una propuesta destinada a actualizar y mejorar la información recogida en las facturas de electricidad de los hogares y pequeños consumidores, incluyendo información sobre el consumo medio de los consumidores vecinos -mismo código postal- para incentivar el ahorro y la eficiencia.

El objetivo de esta iniciativa, según Aagesen, es actualizar y mejorar la información recogida en las facturas de electricidad de los hogares y pequeños consumidores, incluyendo elementos que facilitan su comprensión y nuevas variables, como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato -precio fijo o indexado- y el nombre del producto u oferta contratada en el mercado libre o datos detallados sobre el autoconsumo.

Esta propuesta normativa, que permanecerá abierta al periodo de comentarios y alegaciones hasta el próximo 6 de julio, está dirigida de forma específica a los consumidores en baja tensión de hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada que no se encuentren acogidos a las tarifas de último recurso.

Una de las grandes novedades que incorpora el texto es la obligación de incluir en todas las facturas información sobre el consumo medio de los consumidores de características similares que residan en el mismo código postal. Esta medida irá acompañada de una representación gráfica con el fin de incentivar el ahorro y la eficiencia energética entre los ciudadanos.

La propuesta también modifica el contenido mínimo y el modelo de la factura mensual de electricidad, tanto del mercado regulado (el denominado PVPC) como del mercado libre, para adaptarlo a la evolución de la normativa.

Así, se incluyen elementos del reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica -Real Decreto 88/2026-, tal como las eventuales penalizaciones aplicadas o el importe de los intereses aplicados en caso de que haya una refacturación debidamente desglosados.

Habrá que indicar el motivo de una lectura estimada, si se produce, y habrá una cláusula informativa sobre protección de datos y la decisión individual automatizada empleada en el otorgamiento del bono social.

En lo que se refiere a las facturas de aquellos que dispongan de autoconsumo experimentarán más modificaciones, tanto en el mercado libre como en el regulado, ya que recogerán elementos como la modalidad de autoconsumo, el tipo de autoconsumo, el Código de Autoconsumo, la medida del contador de generación neta desglosada por períodos horarios y la energía neta horaria generada individualizada desglosada por períodos horarios.

Las facturas del PVPC tendrán un nuevo apartado, denominado comparador de ofertas, en la esquina inferior derecha de la primera página, con un código QR vinculado al Comparador de Ofertas de Energía de la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).