Run & Brunch by Nordés 0,0: el plan definitivo para los que combinan el running con el buen comer

Nordés 0,0, la propuesta sin alcohol de Nordés, redefine el disfrute sin alcohol con una experiencia fresca y con todo el carácter atlántico de Nordés con Run & Brunch by Nordés 0,0. De la mano de The Ginger Club, comunidad que reúne a cientos de apasionados del deporte y el bienestar en Madrid, Nordés 0,0 organizará en octubre varias sesiones de running por el parque de El Retiro que culminarán con un exclusivo brunch en 11 Nudos Nordés Rooftop. Una propuesta que nace de la convicción de que cuidarse y disfrutar no son dos conceptos incompatibles: bienestar, frescura atlántica y la mejor gastronomía unidos en el plan perfecto para saborear hasta el último bocado del postentreno.

Nordés 0,0 no es solo una alternativa sin alcohol, es una forma de ocio consciente. Con solo 3 Kcal por cada copa y un perfil fresco, herbal, aromático y vínico que ha convertido a Nordés en la ginebra premium más vendida en España, la bebida 0,0 es el ejemplo perfecto de que bienestar y placer pueden compartir mesa (y también zapatillas de running). Esta misma esencia es la que Run & Brunch by Nordés 0,0 busca trasladar ahora a las calles de Madrid a través de un plan que lo tiene todo: deporte, buena compañía y un sabor capaz de trasladarnos a la tierra gallega que le da vida.

La experiencia arranca en el pulmón verde de Madrid, el parque de El Retiro, donde los participantes recibirán una camiseta técnica de Nordés 0,0 para comenzar el recorrido bien equipados. Durante toda la sesión estarán acompañados por el equipo de The Ginger Club, encargado de dirigir la actividad y convertirla en una experiencia única y adaptada a las necesidades de cada participante.

Una vez completado el recorrido por El Retiro, los participantes pondrán rumbo a 11 Nudos Nordés Rooftop atravesando algunos de los rincones más emblemáticos de la capital. En pleno corazón de Madrid, y con enclaves tan icónicos como la Puerta de Alcalá o las calles de Chueca como telón de fondo, la experiencia culminará en las alturas de la ciudad con un exclusivo brunch inspirado en la frescura del Atlántico. Una propuesta gastronómica que rinde homenaje a los sabores de Galicia, la tierra que da vida a la Maxia Pura de Nordés, a través de elaboraciones atlánticas y cuidadas, donde las notas cítricas y los botánicos de la bebida 0,0 acompañan el momento perfecto para recuperarse y disfrutar del postentreno.

La propuesta gastronómica estará formada por dos entrantes, un plato principal a elegir, un cóctel y una selección de café, té o infusiones:

Entrantes

● Bol de yogur con granola y frutas frescas de temporada, perfecto para recuperar fuerzas y refrescar el paladar

● Bica gallega, uno de los dulces más queridos de la repostería gallega convertido en la antesala perfecta de lo que está por llegar

Principal a elegir

● Brioche gallego con huevos revueltos cremosos. Un plato de textura suave y cálida, donde la untuosidad del huevo y la miga dorada se funden en un equilibrio delicado con las láminas de aguacate y el cebollino, evocando en cada bocado la calma de las mañanas atlánticas

● Croissant mixto con lacón y queso gallego. Una reinterpretación con identidad gallega, donde la tradición se encuentra con un matiz aromático

● Uno de los postres clásicos del recetario repostero gallego, la filloa. Disponible en dos versiones:

○ Con crema ligera de manzana y uvas frescas, aportando notas dulces que evocan la base vínica de Nordés

○ Con crema de chocolate y frutos rojos, para los más golosos

Como broche de oro, el brunch estará maridado con Sage Smash, un refrescante cóctel creado para realzar los botánicos de tradición gallega de Nordés 0,0. La combinación de tónica, sirope de salvia y un twist de limón da lugar a una bebida fresca y aromática.

Las sesiones de Run & Brunch by Nordés 0,0 serán los días 3 de octubre y 17 de octubre. Las entradas tendrán un precio de 25 euros por persona y podrán adquirirse a través de Fever. La experiencia completa incluye: sesión de running guiada, la camiseta técnica oficial de Nordés 0,0 y el acceso al brunch posterior en 11 Nudos Nordés Rooftop (Terraza Mercado de San Antón, C. de Augusto Figueroa, 24, 3ª planta, 28004 Madrid). El plan perfecto para los que buscan una propuesta sana y divertida sin renunciar al sabor.