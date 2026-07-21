SON Estrella Galicia Posidonia, único festival de música del mundo con la certificación TRUE Zero Waste Platinum por tercer año consecutivo

SON Estrella Galicia Posidonia ha obtenido por tercer año consecutivo la certificación TRUE Zero Waste Platinum, consolidando el modelo de impacto positivo que ha definido al festival desde su nacimiento. Así, se mantiene como el único festival de música del mundo que logra el máximo reconocimiento que concede Green Business Certification Inc. (GBCI) a aquellos proyectos capaces de implantar una estrategia integral de prevención, reducción y gestión de residuos. Con este nuevo reconocimiento, el festival para quienes huyen de los festivales –que celebrará su 10º aniversario en Formentera del 2 al 4 de octubre– reafirma una estrategia basada en la mejora continua.

De hecho, lejos de entender la certificación como una meta puntual, SON Estrella Galicia Posidonia lleva tres años consecutivos midiendo, analizando y perfeccionando su modelo de Residuo Cero, incorporando en cada edición nuevas medidas que le permiten seguir avanzando en economía circular, descarbonización y turismo responsable.

La certificación TRUE® (Total Resource Use and Efficiency) es uno de los principales estándares internacionales para evaluar el desempeño Zero Waste de organizaciones y eventos. Para obtenerla es necesario desviar al menos el 90% de los residuos del vertedero, la incineración y el medio ambiente mediante estrategias de prevención, reutilización, compostaje y reciclaje. En su última edición, SON Estrella Galicia Posidonia alcanzó una tasa de desviación de residuos del 99,3%, manteniéndose, un año más, muy cerca del residuo cero.

La planificación previa, clave para seguir mejorando

Detrás de esta tercera certificación consecutiva existe un trabajo que comienza mucho antes de que arranque el festival. La estrategia Zero Waste forma parte de la política global de impacto positivo de Corporación Hijos de Rivera y se construye desde la planificación, implicando a organización, proveedores, chefs, restaurantes, administraciones locales, colaboradores y asistentes.

Antes de cada edición se desarrolla un plan específico de actuación que incluye la definición de objetivos, protocolos de compra responsable, selección de proveedores, auditorías externas, formación de todos los equipos y un sistema de seguimiento que permite detectar oportunidades de mejora antes, durante y después del evento.

En 2025, uno de los principales avances se centró en la reducción del desperdicio alimentario. El festival trabajó conjuntamente con chefs y restaurantes para diseñar una propuesta gastronómica que minimizara tanto el excedente de alimentos como la generación de residuos orgánicos y de envases innecesarios. Entre las medidas adoptadas destacan la simplificación de algunos formatos de servicio, el impulso del consumo responsable y la puesta en marcha de un juego participativo basado en un puzle de madera que invitaba a reflexionar sobre el aprovechamiento de los alimentos y el desperdicio alimentario.

A ello se suman otras acciones ya consolidadas dentro del modelo del festival, como la eliminación de materiales de un solo uso, la supresión de toda la documentación en papel, la utilización de envases y menaje reutilizables, las estaciones de separación de residuos atendidas por personal especializado, la donación de excedentes alimentarios y la colaboración con entidades locales para favorecer el aprovechamiento y la valorización de los residuos orgánicos.

Además, la formación continúa siendo otro de los pilares del proyecto. Todos los equipos implicados reciben formación específica sobre la política Zero Waste antes del festival y, una vez finalizado, comparten y analizan los resultados obtenidos para seguir perfeccionando el modelo en el futuro.

Diez años construyendo un modelo de impacto positivo

El anuncio de esta tercera certificación consecutiva coincide con el año en que SON Estrella Galicia Posidonia celebra su décimo aniversario. Una década en la que el festival ha construido una propuesta singular que combina música, gastronomía, cerveza, cultura y compromiso con el entorno para ofrecer una forma diferente de vivir un festival. Será del 2 al 4 de octubre cuando tenga lugar su edición más especial en Formentera que, bajo la idea de (re)descubrir SON Estrella Galicia Posidonia, recuperará a varios artistas más destacados que han actuado durante esta década y sumará también nuevos nombres.

Desde su nacimiento, el proyecto ha situado el impacto positivo como uno de sus principales ejes de actuación, apostando por la descarbonización, la economía circular, la colaboración con el tejido local y la protección del entorno natural de la isla a través de iniciativas como Save Posidonia Project.

La renovación, por tercer año consecutivo, de la certificación TRUE Platinum supone un nuevo respaldo a un modelo que entiende la sostenibilidad como un proceso permanente de planificación, medición y mejora continua. Un camino que SON Estrella Galicia Posidonia seguirá recorriendo en su próxima edición, en la que cumplirá diez años demostrando que otra forma de hacer festivales es posible.