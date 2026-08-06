‘Veranear en el norte’ tiene un nuevo plan de moda: descubrir el único museo de la cerveza de España

“Veranear en el norte” se ha convertido en una de las frases de moda este verano en redes sociales. Playas salvajes, pueblos pesqueros, paisajes verdes y sobremesas interminables llenan los perfiles de quienes buscan escapar del calor y descubrir rincones con personalidad propia.

Y, entre todos esos planes, hay una parada que sigue pendiente de descubrir para algunos viajeros: MEGA, Mundo Estrella Galicia, el único museo de la cerveza de España. Porque sí, detrás de una cerveza también hay historia, cultura, ciencia, gastronomía e innovación.

El museo donde la cerveza se toca, se huele, se siente… y se brinda

Lejos de la idea tradicional de un museo, MEGA invita a recorrer el universo de la cerveza de una forma inmersiva. Aquí se descubren los ingredientes que dan origen a cada elaboración, los procesos que convierten una receta en una cerveza y la evolución de una bebida que lleva siglos formando parte de nuestra cultura y de la forma de relacionarnos.

Pero la experiencia no termina en la exposición. Al contrario. MEGA se ha convertido en un espacio vivo que renueva constantemente su programación para que cada visita sea diferente. La propuesta responde a una forma de viajar cada vez más extendida: descubrir un destino a través de aquello que lo hace único. Así, el Museo de la Cerveza de Estrella Galicia ofrece la posibilidad de adentrarse en la cultura cervecera desde una perspectiva sensorial y experiencial.

Un plan diferente para descubrir Galicia

Ya no basta con visitar monumentos; ahora también buscamos historias, productos locales y experiencias capaces de conectar con el lugar que visitamos. En ese contexto, MEGA se ha convertido en una de las propuestas más singulares de Galicia. Un espacio donde tradición e innovación conviven para explicar cómo una cerveza puede formar parte de la identidad de un territorio y convertirse en una experiencia cultural.

Así que, si este verano tu ruta pasa por el norte, apunta una parada más en el mapa. Porque entre miradores, playas y buena gastronomía tienes la oportunidad de descubrir el único museo de la cerveza de España.

Una agenda para brindar durante todo el verano

Coincidiendo con el Día Internacional de la Cerveza que se celebra el 7 de agosto, MEGA continúa ampliando su programación con nuevas experiencias para todos los públicos. Catas especiales, actividades BeerCraft, propuestas gastronómicas, talleres y eventos culturales convierten al museo en uno de los planes imprescindibles para quienes quieran descubrir otra forma de disfrutar de Galicia este verano.