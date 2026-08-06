El misterio del amistoso fantasma del Barcelona en Marruecos

El Barcelona tiene a la vista aún varios encuentros amistosos durante esta pretemporada, previos al estreno en Liga ante el Elche del próximo 23 de agosto. El próximo sábado juega un triangular ante Udinese y Nothingham Forest y, justo antes de comenzar la competición oficial, jugará el Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly el día 19. Entre estos cuentan con otro amistoso ‘fantasma’, un partido ante el IR Tánger en Marruecos que está cogido con alfileres por el conflicto vivido estos días en Ceuta y la entrada masiva de inmigrantes.

El amistoso ante el IR Tánger estaba previsto para el 15 de agosto, aunque el Barcelona ha hablado de él con la boca pequeña hasta la fecha. En Marruecos sí se había anunciado el encuentro, un partido que reportaría a las arcas azulgranas unos 4,5 millones de euros, un pellizco nunca baladí en el contexto culé. Pese a ello (o más bien por ello), el Barcelona está estudiando a día de hoy la viabilidad del encuentro amistoso debido a la crisis migratoria que vive Ceuta y las tensiones entre Marruecos y España.

El Barcelona ha enviado a personal a Tánger para conocer en primera persona la situación en la ciudad y poder tomar una decisión con todo bien estudiado. La situación ha llevado al club a no anunciar el partido por el momento, un encuentro ‘fantasma’ que está pactado, pero que se puede romper en las próximas horas si la valoración que hacen los emisarios culés es negativa, no recomendando su disputa por posibles contingencias indeseadas.

Se trata de un partido importante en el contexto de la pretemporada del Barcelona, ya que este encuentro sería el primero que se disputaría con la totalidad de la plantilla de Hansi Flick, que recupera a todos sus internacionales el día 12, fecha fijada para el retorno de, entre otros, los campeones del mundo con España. Se dispute o no, que jueguen estos algunos minutos podría estar completamente descartado, principalmente porque llegarían con bastantes días de inactividad y escasos entrenamientos a sus espaldas tras unas merecidas vacaciones.

Así, desde la cúpula del Barcelona tienen aún en stand by la disputa de este encuentro, tal y como adelanta Mundo Deportivo, que antepone la seguridad a cualquier otro concepto, concretamente el económico y esos 4,5 millones de euros que podrían ingresar. La tensión en Ceuta sigue siendo notoria, pese a que la entrada masiva de inmigrantes está ahora controlada, pero la situación local está desbordada, tanto comercios como instituciones.

Si en los próximos días la situación termina por controlarse y la tensión desaparece, el partido entre el Barcelona y el IR Tánger podría acabar disputándose. Al menos esa es la intención del club, que quiere esperar y demorar la decisión hasta el último momento en busca de la viabilidad del mismo, tanto por motivos económicos como deportivos, por no dejar exento a Hansi Flick de una prueba extra a pocos días de comenzar la temporada oficial en Liga.