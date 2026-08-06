Decathlon tira el precio de las mejores zapatillas para trabajar y pasar muchas horas de pie

Las personas que pasan buena parte del día de pie saben que un buen calzado puede marcar la diferencia entre acabar la jornada con los pies cargados o llegar a casa con una sensación mucho más llevadera. Sanitarios, camareros, dependientes, profesores o trabajadores de almacén recorren cada día miles de pasos y necesitan unas zapatillas que acompañen ese ritmo sin renunciar a la comodidad. Por eso, cuando aparece una oferta importante en un modelo de una marca tan conocida como Skechers, no suele pasar desapercibida.

Es lo que está ocurriendo ahora en Decathlon, donde las Skechers GO WALK Joy para mujer han bajado hasta los 56 euros, un 31% menos que su precio recomendado de 81,95 euros, convirtiéndose en una de las rebajas más interesantes para aquellas que buscan unas zapatillas cómodas para trabajar o caminar durante horas.

La gama GO WALK lleva años siendo una de las más populares de Skechers gracias a la comodidad que ofrece desde el primer momento. Aunque fueron diseñadas pensando en los paseos diarios, con el tiempo también se han convertido en una opción muy habitual entre los que trabajan muchas horas de pie. Buena parte de ese éxito se debe a su mediasuela con tecnología 5GEN, pensada para amortiguar el impacto de cada paso, y a su plantilla Air Cooled Goga Mat, que ayuda a mantener una sensación agradable incluso cuando la jornada se alarga más de la cuenta. Todo ello se combina con un peso muy reducido, algo que se agradece especialmente después de varias horas caminando.

Decathlon rebaja estas Skechers

Otro de los puntos fuertes de estas zapatillas está en su diseño. Su acabado completamente negro hace que encajen sin problemas con la ropa de trabajo de muchos sectores, donde suele exigirse un calzado discreto. Además, la parte superior está confeccionada con un tejido de malla que favorece la ventilación del pie y aporta un extra de comodidad durante todo el día. También incorporan un sistema que facilita ponerlas y quitarlas rápidamente, un detalle que muchos usuarios valoran por la comodidad que ofrece en el día a día.

En la página web de Decathlon acumulan una valoración media de 4,8 sobre 5 tras más de 160 reseñas. Muchos compradores destacan que resultan cómodas desde el primer uso, que apenas necesitan adaptación y que permiten afrontar largas jornadas caminando sin esa sensación de cansancio que provocan otros modelos. También reciben buenas valoraciones por su ligereza y por la sensación de comodidad que mantienen incluso después de muchas horas de uso continuado.

A todo ello se suma una rebaja difícil de ignorar. Decathlon ha dejado estas Skechers GO WALK Joy en solo 56 euros frente a los 81,95 euros que costaban anteriormente. Se trata de una diferencia de precio que convierte a este modelo en una de las compras más interesantes del momento para aquellas que necesitan renovar sus zapatillas de trabajo sin gastar demasiado. Como suele ocurrir con este tipo de promociones, algunas tallas pueden agotarse rápidamente, especialmente tratándose de un modelo tan conocido y con tan buenas valoraciones entre los compradores.