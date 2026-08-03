Agosto sabe a Málaga: descubre la feria más esperada del verano con OUIGO

Agosto tiene un color especial en Málaga. Durante ocho días, la ciudad se transforma para celebrar una de las fiestas más emblemáticas del verano español: la Feria de Málaga, que este año tendrá lugar del 15 al 22 de agosto. Miles de personas llenarán las calles del centro histórico y el Real del Cortijo de Torres para disfrutar de música, gastronomía, tradición y un ambiente único. Para quienes quieran vivir esta experiencia al máximo, OUIGO ofrece billetes desde 9€ y espera acercar a cientos de viajeros a la capital de la Costa del Sol durante una de las semanas más especiales del año.

Una cita que nadie se quiere perder y en la que la compañía prevé desplazar a 27.000 personas a Málaga para disfrutar de esta celebración con billetes a partir de 9€.

A continuación os dejamos los cinco planes para disfrutar de la Feria de Málaga como un auténtico malagueño:

Perderse por la Feria del Centro entre música y ambiente festivo

La Feria de Málaga tiene una particularidad que la hace única: durante el día, la celebración toma las calles del centro histórico. Desde primera hora, plazas y calles emblemáticas como Larios, Constitución o Granada se llenan de música, baile y terrazas abarrotadas donde disfrutar del ambiente festivo. Un paseo por el centro es la mejor forma de empaparse de la esencia más tradicional y alegre de la feria.

Si hay una bebida inseparable de la Feria de Málaga es el Cartojal. Este vino dulce malagueño se ha convertido en todo un símbolo de la celebración y es el acompañante perfecto para combatir el calor de agosto mientras se disfruta del ambiente. Ya sea en una terraza del centro o en una caseta del recinto ferial, probarlo es casi una tradición obligatoria.

Descubrir el Real del Cortijo de Torres al caer la tarde

Cuando el sol comienza a bajar, la fiesta se traslada al Real del Cortijo de Torres, el gran recinto ferial de Málaga. Casetas, atracciones, espectáculos y conciertos gratuitos convierten este espacio en el corazón de la celebración nocturna. Tanto para quienes buscan bailar hasta tarde como para quienes prefieren disfrutar de la gastronomía y la música en directo, el recinto ofrece opciones para todos los públicos.

Tapear en el Mercado de Atarazanas

Antes de sumergirse en el bullicio de la feria, una parada en el Mercado Central de Atarazanas permite descubrir algunos de los sabores más auténticos de Málaga. Boquerones, aceitunas aliñadas, quesos, embutidos y productos frescos conviven en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Un plan perfecto para quienes quieren combinar tradición, gastronomía y cultura local.

Contemplar el atardecer desde el Muelle Uno

Entre feria y feria, Málaga también invita a disfrutar de momentos más tranquilos. El paseo marítimo de Muelle Uno es uno de los rincones favoritos de locales y visitantes para contemplar el Mediterráneo, recorrer sus tiendas y disfrutar de una cena con vistas al puerto. Un plan ideal para desconectar unas horas antes de volver a sumergirse en el ambiente festivo.

Con OUIGO, llegar a Málaga este verano es más fácil que nunca. Ya sea para disfrutar de la Feria del Centro, recorrer las casetas del Real o descubrir la gastronomía y los rincones más especiales de la ciudad, la capital malagueña se convierte durante agosto en uno de los destinos imprescindibles del verano. Porque hay celebraciones que se viven, pero la Feria de Málaga se siente.