Escapadas de última hora a Latinoamérica y EE. UU.: los destinos con más ofertas y cómo cazarlas

Cada día se buscan miles y miles de vuelos, se comparan precios, se barajan destinos y se organizan todo tipo de viajes. Y en muchos de estos casos, el objetivo principal es siempre el mismo: encontrar vuelos baratos a los destinos deseados para poder encajar el viaje en el presupuesto disponible. Y lo mejor de todo esto es que existen numerosos destinos, tanto nacionales como internacionales, que cuentan con grandes ofertas en diferentes momentos del año.

A continuación, podrás descubrir todos los detalles de estas promociones y cómo conseguirlas.

¿Por qué algunos destinos ofrecen más ofertas de última hora?

Son varios los factores que afectan a los precios de los vuelos y a la disponibilidad, o no, de ofertas para los mismos. El principal aspecto es, sin duda, la existencia de conectividad, lo que viene a ser la clásica competencia, es decir, si un destino cuenta con muchos vuelos desde un mismo origen o varias compañías aéreas llevan a cabo la misma ruta, lo más común es que los precios bajen o aparezcan promociones a modo de competición con las ventas.

Pero no solo eso, también existe otro factor típico del mercado, la oferta y la demanda; si hay épocas en las que hay más viajeros a un mismo destino, lo más común es que los precios sean más elevados, mientras que si, por el contrario, hay menos demanda, el coste será también inferior.

Y hablando de épocas en las que se viaja más, la conocida temporada alta también influye en el precio elevado de los vuelos, mientras que la temporada baja tiende a reducir los costes. Cabe destacar que cada destino cuenta con unas fechas diferentes para establecer sus temporadas baja y alta en función de aspectos como el clima o determinados eventos.

Los algoritmos de las aerolíneas también influyen en la variabilidad de los precios: si un vuelo vende menos billetes de lo esperado, lo más común es que la compañía baje los precios para intentar llenarlo; por el contrario, cuando el avión está casi lleno, el coste de los billetes tiende a subir. Es por este mismo motivo que, en algunos casos, existen ofertas de última hora, con el objetivo de conseguir llenar el avión.

Cómo identificar una oferta irresistible antes de reservar un vuelo

Elegir el mejor momento para viajar

Tal como se comentaba anteriormente, uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de encontrar precios económicos en vuelos es analizar cuál es la temporada baja del destino. Para ello, además de tener en cuenta las vacaciones escolares y festividades como Navidad o Semana Santa, también es importante considerar la celebración de eventos importantes como pueden ser conciertos de artistas internacionales o campeonatos deportivos, entre otros.

Flexibilidad: el mejor aliado para ahorrar

La mejor forma de conseguir el precio más asequible para cualquier viaje es disponer de flexibilidad a la hora de comprarlo, ya sea en cuanto a las fechas y horarios como a la duración de la estancia, los días en los que se va a volar y los aeropuertos, tanto de origen como de destino. Y es que poder modificar uno o varios de estos factores permite adaptar el coste del viaje al presupuesto deseado.

Top 5 destinos donde es más fácil encontrar ofertas de última hora

1. Nueva York

Se trata de uno de los destinos transatlánticos con más tráfico desde España. Además, como se comentaba anteriormente, al tratarse de un lugar al que llegan numerosas aerolíneas, existen más ofertas y promociones para visitarlo.

2. Miami

No solo es un destino idílico para los viajeros que buscan disfrutar y desconectar, sino que se trata de uno de los enclaves comerciales más importantes de Estados Unidos. Es por ello que existe un flujo constante de viajeros hacia Miami, por lo que la frecuencia en los vuelos es superior a otros destinos y, por ende, el coste se reduce.

3. Buenos Aires

Es un destino con estaciones opuestas a las de Europa, por lo que la demanda es variable en función de la época del año. Es por ello que, durante nuestras vacaciones veraniegas y el invierno argentino, los precios suelen ser más reducidos, una oportunidad perfecta para conocer la capital mundial del tango.

4. Ciudad de México

En Ciudad de México se encuentra uno de los aeropuertos con más conexiones de América Latina y es que no solo se trata del destino final de muchos turistas, sino que es la conexión perfecta para viajar a otros lugares, tanto dentro de México como de otros países de Centroamérica y América del Sur.

El gran volumen de pasajeros que pasa por Ciudad de México y la gran cantidad de conexiones disponibles hacen que sea muy común encontrar grandes ofertas y promociones.

5. São Paulo

Se trata del centro financiero de Brasil y una de las ciudades más importantes a nivel comercial del continente americano.

Al igual que ocurre con Miami, São Paulo recibe tanto a viajeros que buscan ocio como a aquellos que viajan por negocios. Además, también es un punto de conexión de muchas rutas internacionales, lo que permite a las aerolíneas ajustar los costes.

Mejores estrategias para rastrear precios y conseguir ofertas en vuelos

Las claves para conseguir comparar precios en los vuelos y cazar el mejor precio posible son las siguientes:

Crear alertas de precio

Buscar con antelación

Aprovechar la alta conectividad

Errores a evitar para no perder las mejores ofertas

Por otro lado, es importante no cometer estos errores para así no perder las ofertas disponibles: