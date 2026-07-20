Aperol presenta los lugares más top y con las mejores vibes de la costa para disfrutar este verano

Aperol Spritz, el auténtico Spritz italiano, te invita a vivir las mejores vibes de esta temporada en algunos de los chiringuitos más icónicos de la costa. Un plan perfecto para disfrutar, compartir el momento con amigos, conocer gente nueva y brindar con un refrescante Aperol Spritz.

Hay lugares donde el verano se vive de otra manera. Donde la música acompaña hasta la puesta de sol, las conversaciones se alargan sin mirar el reloj y cada brindis se convierte en el comienzo de una nueva historia. Son esos lugares donde nacen las mejores vibes y, este verano, Aperol Spritz quiere ponerlas en el mapa.

Como patrocinador oficial de las mejores vibes, Aperol presenta los chiringuitos y beach clubs más especiales de la costa española. Una selección de espacios en Sur, Levante y Costa Brava donde el aperitivo se disfruta frente al mar y la música en directo o las sesiones de DJ marcan el ritmo del atardecer. Porque las mejores vibes no ocurren por casualidad: suceden cuando se unen el lugar adecuado, la mejor compañía, buena música y un Aperol Spritz.

Su característico color naranja y su equilibrio entre dulzor fresco y un sutil toque amargo lo han convertido en la bebida por excelencia de las tardes de terraceo y los encuentros con amigos. Mezclado con vino espumoso y un toque de soda, Aperol Spritz ha conquistado a generaciones en todo el mundo, convirtiendo cada brindis en una excusa perfecta para alargar el momento y dejar que el plan fluya sin reglas.

Costa Sur: el atardecer tiene banda sonora

Desde Tarifa hasta Cádiz, Aperol reúne algunos de los enclaves imprescindibles del verano andaluz. Espacios donde el mar, la música y el ambiente hacen que cada tarde tenga algo especial.

El gran protagonista será Waikiki Tarifa, que durante todo el verano acogerá las Beach Sessions by Aperol Spritz, una programación especial que pondrá banda sonora a algunos de los atardeceres más esperados de la temporada. El cartel reunirá a artistas como Nana Pure (4 de julio), Thisspar (11 de julio), Odille Lima (25 de julio), Kuinsi (8 de agosto, pendiente de confirmación), Aleito (22 de agosto) y T Gonz + Hiome (29 de agosto), convirtiendo cada sábado en una cita imprescindible para disfrutar de la música frente al mar. A ello se suman promociones especiales con regalos exclusivos y dinámicas como el plinko o el clásico rasca y gana, haciendo que cada visita se convierta en una experiencia diferente.

La propuesta se completa con otros referentes de la costa gaditana como: Balneario Beach Club, Dunna Playa Tarifa, Tirabuzón, Bora, Chiringuito Pez Limón, Chiringuito La Luna, Varadero, Ohana y Nahu Beach, donde el auténtico Aperol Spritz será el compañero perfecto para disfrutar del aperitivo frente al mar.

Costa Brava: el aperitivo se vive junto al Mediterráneo

Aperol te lleva hasta algunos de los rincones más emblemáticos de la costa catalana, donde el ritual del aperitivo encuentra un escenario privilegiado entre calas, terrazas y beach clubs.

En Gandula (Begur), las tardes estarán acompañadas por sesiones de DJ en colaboración con Aperitivo House Club, activaciones especiales, regalos y propuestas gastronómicas que combinan Aperol Spritz y tapa para disfrutar del verano sin prisas.

Además, propone otros espacios emblemáticos como Cap Sa Sal, Bamboleo, Olivia, Mas Pinell Beach, Twin Fin, La Mar de Copas, Vivero Beach Club, Gas Quiet Club, UMS BEGUR y Xiringuito Olivia, consolidando un recorrido pensado para descubrir algunos de los mejores rincones del litoral catalán.

Levante: donde el tardeo encuentra su mejor versión

La costa levantina también forma parte de la búsqueda de las mejores vibes con una selección de beach clubs donde el aperitivo se convierte en el mejor plan del día.

En Montgo Di Bongo, en Jávea, Aperol propone una experiencia que combina Aperol Spritz, tapa, regalos y divertidas dinámicas como el Plinko, mientras que durante la semana las promociones y acciones de «rasca y gana» invitan a seguir disfrutando del tardeo junto al Mediterráneo.

El recorrido se completa con espacios como Blay Beach, Los Baños Sunshine, Watersports Dénia, Zensa y Algas, consolidando una selección que celebra el verano desde algunos de los lugares con más personalidad de la costa valenciana.

Para Aperol, las mejores vibes no son solo un ambiente: son una forma de disfrutar del verano. Son los amigos que se reúnen para el aperitivo, la música que acompaña el atardecer, los brindis que se repiten una y otra vez y esos lugares donde siempre apetece quedarse un poco más.

Porque si las mejores vibes tienen un lugar este verano, Aperol ya sabe dónde encontrarlas.