La princesa Leonor acude al ‘rescate’ de Sofía antes del primer gran examen institucional de la infanta

La infanta Sofía ha vivido este miércoles uno de los días más importantes de su vida institucional. La hija menor de los Reyes Felipe VI y Letizia ha viajado a Zaragoza para presidir la entrega de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, un acto en el que pronunciará por primera vez un discurso público y que supone un nuevo paso en la construcción de su propia agenda dentro de la Casa Real. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada ha llegado horas antes, cuando la princesa Leonor ha aparecido por sorpresa para acompañar a su hermana en un gesto de complicidad que nadie esperaba.

La presencia de la heredera al trono no figuraba en la agenda oficial difundida por Zarzuela. Todo apuntaba a que la infanta Sofía afrontaría sola este compromiso, el tercero en solitario de su trayectoria institucional y el más relevante hasta la fecha. Pero poco después de las diez de la mañana, mientras la benjamina de la Familia Real participaba en los encuentros organizados con los docentes finalistas en el Monasterio de Cogullada, la princesa de Asturias hacía acto de presencia para respaldarla en un día especialmente significativo. El gesto no ha pasado desapercibido. Más allá de compartir protagonismo, Leonor ha querido ceder el foco a su hermana, consciente de que esta jornada marca un antes y un después en la proyección pública de Sofía. La heredera conoce bien la presión que supone pronunciar un discurso institucional y ha querido estar a su lado antes de que la infanta se enfrente a ese momento.

La infanta Sofía empieza a construir su propia agenda institucional

El acto organizado por la Fundación Ibercaja supone mucho más que una entrega de premios. La infanta Sofía ostenta desde hace meses la presidencia de honor de la iniciativa Docentes Referentes, creada con motivo del 150 aniversario de la entidad para reconocer proyectos educativos innovadores impulsados por profesores de toda España.

Durante la mañana, Sofía ha podido conocer de primera mano algunas de las iniciativas desarrolladas por los 25 docentes finalistas. Los participantes han trabajado durante dos jornadas bajo el programa «Crea tu propia constelación», centrado en ámbitos como el liderazgo educativo, la sostenibilidad, la educación inclusiva, la investigación y la salud integral. La jornada culminará con la entrega de las ayudas a los cinco proyectos ganadores, momento en el que la infanta pronunciará su primer discurso oficial, un hito especialmente esperado dentro de su evolución institucional.

Leonor y Sofía vuelven a demostrar su complicidad

La aparición conjunta de ambas hermanas ha vuelto a poner de manifiesto la estrecha relación que mantienen. Durante la visita compartieron conversaciones con los docentes, intercambiaron impresiones con los participantes y protagonizaron numerosas imágenes marcadas por las sonrisas, las miradas de complicidad y la naturalidad con la que se desenvolvieron durante toda la mañana.

No es la primera vez que las hijas de Felipe VI y la Reina Letizia muestran públicamente esa conexión, pero en esta ocasión el gesto tenía un significado especial. Si durante años ha sido Sofía quien ha acompañado a Leonor en sus grandes hitos como heredera, esta vez los papeles parecían invertirse. Era la princesa de Asturias quien ejercía de apoyo en uno de los días más importantes para su hermana pequeña.

La complicidad entre ambas también se reflejó en sus estilismos. Sin ir idénticas, ambas apostaron por una combinación de blanco y azul, aunque intercambiando los colores principales de sus conjuntos. La infanta Sofía eligió un pantalón azul de corte amplio combinado con una blusa blanca de inspiración bohemia y manga francesa, un look fresco y veraniego acorde con las altas temperaturas de Zaragoza. Por su parte, la princesa Leonor apostó por un pantalón blanco acompañado de una blusa azul marino de lino firmada por Zara, una prenda rebajada que imitaba el efecto del denim gracias a su tejido y que destacaba por su diseño sin mangas y sus pinzas en la cintura.

La heredera completó el conjunto con algunos accesorios muy personales, entre ellos el conocido colgante en forma de corazón que recibió durante una visita a la Fundación Princesa de Girona y un anillo con una piedra de olivina adquirido recientemente durante su estancia en Gran Canaria junto a sus compañeros de la Academia General del Aire.

Un verano clave para la hija menor de los Reyes

La aparición de Zaragoza confirma que la infanta Sofía comienza a ganar protagonismo dentro de la agenda de la Familia Real. Aunque su prioridad sigue siendo sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, con campus en Lisboa, París y Berlín, Zarzuela ha empezado a darle mayor visibilidad en actos vinculados con ámbitos que conectan con su perfil generacional. Su debut como oradora supone un paso simbólico, pero también estratégico. La Casa Real continúa definiendo el papel institucional de la segunda en la línea de sucesión al trono, con una agenda propia que, previsiblemente, estará muy ligada a la educación, la innovación y la juventud.