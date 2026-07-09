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La aparición de lunares durante la infancia es un proceso completamente normal. La inmensa mayoría son benignos y forman parte del desarrollo natural de la piel. Sin embargo, conocer qué señales pueden indicar que una lesión necesita ser valorada por un especialista resulta fundamental para detectar de forma precoz un posible melanoma, el cáncer de piel más agresivo en adultos, aunque muy poco frecuente en la edad pediátrica (1,5 casos por millón según algunos estudios).

Los dermatólogos lanzan un mensaje de tranquilidad a las familias: no se trata de vigilar cada lunar con preocupación, sino de conocer la piel de los hijos para identificar cambios llamativos. Una revisión periódica facilita reconocer si una lesión evoluciona de forma diferente a la esperada. «Un buen momento para hacerlo es al inicio y al final del verano, cuando resulta más sencillo comparar la aparición de nuevos lunares o la evolución de los ya existentes», recomienda el doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral (IDEI).

El especialista asegura que es «normal» que aparezcan nuevos lunares. «Los lunares, conocidos médicamente como nevus, suelen comenzar a desarrollarse durante los primeros años de vida y aumentan tanto en número como en tamaño a medida que el niño crece, especialmente durante la infancia y la adolescencia».

Su aparición depende principalmente de la predisposición genética, aunque la exposición acumulada al sol también influye. Por eso, según el experto, proteger la piel desde edades tempranas no solo evita quemaduras solares, sino que contribuye a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta.

La piel infantil es especialmente sensible a la radiación ultravioleta porque dispone de menos mecanismos de defensa frente al daño solar que la de un adulto. En este caso, la regla ABCDE ayuda, como en adultos, a identificar señales de alarma. «Para diferenciar un lunar normal de otro que merece una valoración médica, los dermatólogos utilizamos la conocida regla ABCDE, una herramienta sencilla que también puede aplicarse en casa», sostiene Sánchez Viera.

A de Asimetría: una mitad del lunar es distinta de la otra.

B de Bordes: contornos irregulares o poco definidos.

C de Color: presencia de diferentes tonalidades o cambios llamativos de color.

D de Diámetro: crecimiento rápido o un tamaño superior a seis milímetros.

E de Evolución: cualquier cambio reciente en tamaño, forma, color o relieve.

«En los niños, el criterio más importante suele ser la evolución. Un lunar que cambia de aspecto en poco tiempo siempre debe ser valorado por un dermatólogo», recalca el dermatólogo.

El otro grupo de nevus —añade Sánchez Viera— que requieren atención especial es el de aquellos presentes desde el nacimiento o los primeros días de vida. Son los llamados nevus congénitos. La gran mayoría de estos tienen una evolución benigna, pero su control periódico por el dermatólogo permite distinguir aquellos que presentan criterios para su extirpación preventiva en caso de ser necesaria. Los cambios de estructura y pigmentación, el tamaño grande, etc. son signos de atención para que el especialista pueda valorar y aconsejar a los padres la conducta a seguir.

No todos los melanomas presentan las características clásicas de la regla ABCDE. Por ello, también conviene consultar cuando un lunar sangra sin haber sufrido un golpe, produce picor persistente, duele, desarrolla costras de forma repetida o aparece como una pequeña herida que no termina de cicatrizar. «Aunque la mayoría de estas alteraciones acaban correspondiendo a lesiones benignas, solo una exploración dermatológica permite descartarlo con seguridad», recalca el doctor Sánchez Viera.

Con mayor riesgo, necesitan revisiones periódicas

No todos los menores presentan el mismo riesgo de desarrollar un melanoma. En este sentido, el dermatólogo asegura que conviene realizar un seguimiento más estrecho cuando existen antecedentes familiares de melanoma, numerosos lunares, grandes nevus congénitos o una piel muy clara con tendencia a quemarse con facilidad.

En estos casos, la dermatoscopia digital y el mapeo corporal permiten fotografiar y analizar los lunares con gran precisión, comparando las imágenes a lo largo del tiempo para detectar cambios mínimos incluso antes de que sean visibles a simple vista. Se trata de pruebas rápidas, indoloras y completamente no invasivas.

La fotoprotección empieza en la infancia

Gran parte de los casos de cáncer de piel pueden prevenirse adoptando hábitos saludables desde los primeros años de vida. Los especialistas recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, utilizar protectores solares de amplio espectro con SPF 50, reaplicarlos cada dos horas y después del baño, además de proteger a los niños con ropa, sombreros de ala ancha y gafas de sol homologadas. En el caso de los menores de tres años, la recomendación es evitar siempre que sea posible la exposición directa al sol.

Con todo, el doctor Sánchez Viera concluye con «un mensaje de tranquilidad para las familias»: «El melanoma infantil es una enfermedad muy poco frecuente, pero su diagnóstico precoz marca una enorme diferencia. Cuando se detecta en fases iniciales, las posibilidades de curación superan el 95%. Por eso, más que vivir pendientes de cada lunar, los expertos aconsejan incorporar la observación de la piel como un hábito dentro de los cuidados infantiles. Familiarizarse con el aspecto habitual de los lunares permite detectar con rapidez cualquier cambio fuera de lo normal y consultar al dermatólogo cuando exista la menor duda. En la inmensa mayoría de los casos no será nada preocupante, pero esa vigilancia responsable sigue siendo la mejor herramienta para actuar a tiempo cuando realmente sea necesario».