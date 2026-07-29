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HM Hospitales ha realizado con éxito el primer implante de una prótesis tricúspide percutánea en la sanidad privada española. Este procedimiento de alta complejidad, que actualmente sólo se lleva a cabo en un número muy reducido de hospitales españoles debido a la elevada especialización técnica que requiere y a la experiencia necesaria para su implantación, se ha realizado con el sistema EVOQUE® de Edwards, el más innovador para este procedimiento.

La válvula tricúspide controla el paso de sangre entre la aurícula y el ventrículo derecho. Cuando esta válvula no cierra bien (insuficiencia tricúspide), la sangre retrocede y el corazón se sobrecarga.

La intervención ha sido realizada en el Hospital Universitario HM Montepríncipe a una paciente de 83 años con insuficiencia tricuspídea torrencial, una enfermedad valvular avanzada que le había ocasionado repetidos ingresos por insuficiencia cardiaca derecha, provocando un progresivo deterioro de su capacidad funcional y de su calidad de vida.

Ante la evolución de la enfermedad, ha sido necesario optimizar previamente su situación clínica mediante un tratamiento específico y una preparación individualizada antes del procedimiento.

«La insuficiencia tricúspidea grave ha sido, tradicionalmente, una de las enfermedades valvulares más difíciles de tratar, especialmente en pacientes de edad avanzada o con un riesgo quirúrgico elevado. La disponibilidad de prótesis percutáneas como EVOQUE® nos permite ofrecer una alternativa terapéutica eficaz a pacientes que hasta hace muy poco disponían de opciones muy limitadas, con un abordaje mínimamente invasivo que reduce el impacto del procedimiento y favorece una recuperación más rápida», explica la Dra. Leire Unzue, jefa del Servicio de Hemodinámica de HM Hospitales.

La intervención ha sido posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar integrado por especialistas de cardiología clínica, cardiología intervencionista, anestesiología, cuidados intensivos, enfermería especializada e imagen cardiaca. Dada la complejidad del caso, la paciente requirió un ingreso previo para estabilizar su situación clínica mediante tratamiento específico y optimizar sus condiciones antes de la intervención, un paso fundamental para garantizar el éxito del procedimiento, que estuvo precedido por una formación específica del equipo médico en la ciudad de Múnich, uno de los centros europeos de referencia en esta técnica. A ello se sumó el uso de ecocardiografía transesofágica avanzada, una herramienta imprescindible para la planificación del procedimiento, la guía durante la implantación y la correcta colocación de la prótesis.

Tras la operación, la evolución de la paciente ha sido muy favorable, con una resolución inmediata de la insuficiencia tricuspídea. Apenas media hora después de finalizar el procedimiento, ya estaba consciente, extubada y en perfectas condiciones en la Unidad de Cuidados Intensivos, con previsión de recibir el alta hospitalaria en las siguientes 48 horas.

Una nueva alternativa para pacientes

La insuficiencia tricúspidea grave es una patología frecuentemente infradiagnosticada y asociada a una elevada morbimortalidad, especialmente en pacientes de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico. Hasta hace pocos años, muchos de estos pacientes disponían de opciones terapéuticas muy limitadas debido a la complejidad que suponía la cirugía convencional.

La aparición de terapias percutáneas como EVOQUE® representa un cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad, al permitir la sustitución completa de la válvula tricúspide mediante una técnica mínimamente invasiva capaz de ofrecer una alternativa eficaz a pacientes que, por sus características clínicas, no podían beneficiarse de un abordaje quirúrgico tradicional.

«La incorporación de esta técnica representa un paso más en el desarrollo de nuestro programa de cardiología estructural. Detrás de este tipo de procedimientos hay un importante trabajo de planificación, formación y coordinación entre distintos especialistas, que nos permite ofrecer terapias cada vez más avanzadas con los máximos estándares de calidad y seguridad para nuestros pacientes», destaca la Dra. Unzue.

HM Hospitales impulsa la cardiología estructural más avanzada

Gracias a este y otros procedimientos, HM Hospitales continúa reforzando su apuesta por la cardiología estructural avanzada y la incorporación de tecnologías innovadoras capaces de ampliar las opciones terapéuticas para pacientes con patologías cardiovasculares complejas.

La intervención valvular tricúspidea percutánea se perfila como una de las principales líneas de desarrollo de la cardiología intervencionista en los próximos años, al ofrecer tratamientos cada vez más precisos, personalizados y menos invasivos. La incorporación de esta técnica refuerza la estrategia de HM Hospitales de situar la innovación tecnológica al servicio del paciente, impulsando un modelo asistencial basado en la excelencia clínica, la alta especialización y el trabajo multidisciplinar.