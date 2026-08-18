El Paz incorpora una tecnología pionera para dar soporte al corazón y los pulmones en pacientes críticos

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El Hospital Universitario La Paz ha utilizado por primera vez en el mundo un innovador sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) capaz de sincronizar su funcionamiento con los latidos del corazón. Esta tecnología está destinada a pacientes en situación crítica que han sufrido un shock cardiogénico o un infarto agudo de miocardio y permite proporcionar soporte temporal a las funciones cardiaca y pulmonar.

Según ha informado el Gobierno regional, el shock cardiogénico es una situación de extrema gravedad en la que el corazón pierde la capacidad de bombear suficiente sangre para mantener una adecuada perfusión del cerebro, los riñones y el resto de los órganos. El nuevo sistema también puede emplearse en pacientes que sufren una parada cardiaca refractaria y no logran recuperar el pulso pese a las maniobras convencionales de reanimación.

Este nuevo sistema simplifica el procedimiento convencional para su tratamiento y ofrece un soporte potencialmente más natural y fisiológico, reduciendo la sobrecarga del corazón y permitiendo mantener temporalmente la circulación sanguínea y la oxigenación del organismo cuando los órganos responsables no pueden realizar correctamente estas funciones.

No obstante, aunque se trata de una técnica consolidada, los sistemas utilizados hasta la fecha pueden aumentar la resistencia frente a la que debe trabajar el corazón, conocida como poscarga, y dificultar o retrasar su recuperación, lo que hace necesario el uso de una segunda asistencia.

Fases del ciclo cariaco

En cambio, el pionero avance empleado en La Paz es capaz de leer el electrocardiograma del paciente y ajustar automáticamente su funcionamiento a las distintas fases del ciclo cardiaco, lo que proporciona un soporte más próximo al comportamiento fisiológico del corazón.

Así, durante la sístole (contracción y expulsión de sangre), el sistema disminuye su velocidad para reducir la presión que ejerce frente al ventrículo, mientras que en la fase de llenado o diástole, aumenta su actividad para mantener un flujo sanguíneo adecuado hacia las arterias coronarias y el resto de los órganos.

Gracias a esta tecnología, la sanidad pública madrileña ha conseguido evitar la necesidad de implantar un segundo dispositivo destinado a descargar el ventrículo, una práctica que puede requerir el acceso a otra arteria y la colocación de un catéter adicional.

Entre las causas más frecuentes del shock cardiogénico se encuentran el infarto agudo de miocardio, las enfermedades del músculo cardiaco o miocardiopatías y determinadas cardiopatías congénitas. En este sentido, el Hospital Universitario La Paz es «referente nacional» para la atención de pacientes con estas patologías, y dispone de una amplia experiencia en el tratamiento de los casos de mayor complejidad.