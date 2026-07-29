El ‘síndrome de la bella durmiente’ que afecta a mujeres españolas: «Durante una semana, dormí entre 15 y 20 horas de las 24»

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El síndrome de Kleine-Levin, popularmente conocido como el «síndrome de la bella durmiente», es un trastorno neurológico muy poco frecuente que se manifiesta mediante episodios repetitivos de hipersomnia, los cuales puede prolongarse durante varios días o incluso semanas. Durante estos periodos, la persona afectada puede dormir entre 15 y 22 horas al día, despertándose únicamente para cubrir necesidades básicas como alimentarse o ir al baño.

Junto al sueño excesivo, suelen aparecer cambios importantes en la conducta y el estado emocional: irritabilidad, desorientación, aumento del apetito, conductas sexuales desinhibidas, episodios de agresividad e incluso alucinaciones.

‘Síndrome de la bella durmiente’

Aunque todavía no se conoce la causa exacta de esta enfermedad, diversos estudios sugieren que podría estar relacionada con alteraciones en el hipotálamo y en otras regiones del cerebro encargadas de regular el sueño, el apetito y el comportamiento. Asimismo, se ha observado que determinados acontecimientos, como infecciones virales o traumatismos craneoencefálicos, pueden actuar como desencadenantes de los episodios en personas predispuestas

Síntomas

La característica más representativa del síndrome de Kleine-Levin es la aparición repetida de episodios de hipersomnia. Durante estas fases, el paciente puede dormir hasta 22 horas diarias durante varios días consecutivos, mostrando una enorme dificultad para mantenerse despierto.

Más allá del descanso, la enfermedad también produce alteraciones del comportamiento y del estado de ánimo. Asimismo, pueden aparecer dificultades cognitivas relacionadas con la memoria, la atención y la velocidad para procesar la información. Algunas personas incluso experimentan episodios de confusión o alucinaciones.

¿Qué origina el síndrome de Kleine-Levin?

A pesar de los numerosos estudios realizados, el síndrome de Kleine-Levin sigue siendo una enfermedad de origen incierto. No obstante, la evidencia científica apunta a que podría estar asociado con alteraciones en determinadas estructuras cerebrales implicadas en la regulación del sueño, la conducta y las emociones.

Estas anomalías podrían afectar los ritmos circadianos y los mecanismos que regulan el ciclo sueño-vigilia, favoreciendo la aparición de los episodios característicos de hipersomnia. Además, algunas investigaciones han detectado alteraciones en el metabolismo de la glucosa y en la respuesta al oxígeno en regiones como la corteza prefrontal y el tálamo. Entre los posibles factores desencadenantes destacan diversas infecciones víricas, especialmente las relacionadas con el virus de Epstein-Barr.

¿Cómo afecta a la calidad de vida?

Las consecuencias de esta enfermedad pueden afectar de forma considerable a la calidad de vida. Durante los episodios de hipersomnia, el paciente permanece dormido la mayor parte del tiempo, lo que dificulta mantener una rutina estable y cumplir con las responsabilidades laborales, académicas o familiares.

Los cambios emocionales y conductuales también repercuten en las relaciones sociales. La irritabilidad, la impulsividad, la desinhibición y los problemas de concentración pueden complicar la convivencia con familiares, amigos y compañeros.

Aunque actualmente no hay una cura definitiva para el síndrome de Kleine-Levin, sí existen diferentes estrategias terapéuticas para controlar los síntomas. Durante las fases de hipersomnia, algunos especialistas recurren a medicamentos estimulantes, como las anfetaminas, con el objetivo de favorecer el estado de vigilia y mejorar la capacidad funcional del paciente. Cuando predominan las alteraciones del comportamiento o del estado de ánimo, también se pueden indicar tratamientos con estabilizadores del ánimo, como el litio.

Además de los tratamientos médicos, las modificaciones del estilo de vida pueden desempeñar un papel importante en el manejo de la enfermedad. Según Apollo Hospitals, «establecer un horario de sueño regular y crear un entorno propicio para dormir puede ayudar a mejorar la calidad del sueño». Por otro lado, mantener una dieta equilibrada y evitar el exceso de azúcar o cafeína puede ayudar a reducir la frecuencia de los episodios». Además, «técnicas como el mindfulness, el yoga o la meditación pueden ayudar a controlar los niveles de estrés, que pueden desencadenar episodios».

El caso de Léonie

Léonie, una mujer francesa de 33 años, describe cómo es convivir con el «síndrome de la Bella Durmiente» en una entrevista con el diario francés Le Monde. Los primeros síntomas aparecieron cuando estudiaba el primer curso de Ciencias. Sin previo aviso, un día se despertó sin fuerzas para acudir a clase. «Me acostaba con normalidad y, al día siguiente, me despertaba incapaz de ir al colegio», recuerda. «Durante una semana, dormía entre quince y veinte horas de las veinticuatro, y mi cerebro simplemente se desconectaba. Incluso cortar la carne me resultaba demasiado difícil», explica.

Tras pasar por un neurólogo, los médicos confirmaron que padecía el síndrome de Kleine-Levin. Según explica la neuróloga Isabelle Arnulf, todos los afectados muestran una gran apatía durante las crisis. Uno de los síntomas más frecuentes es la desrealización, una sensación que altera la percepción del entorno. Léonie la describe así: «Para mí, la desrealización fue como encontrarme en un mundo bidimensional, con la sensación de estar borracha o atrapada en un sueño. No podía mirarme en el espejo y tenía la sensación de que la gente me miraba fijamente».