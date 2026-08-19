Descubren cómo frenar hasta un 60% el crecimiento anormal de los huesos tras una lesión

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Al descubrir que los nervios sensoriales (los que transmiten las percepciones del exterior al cerebro) pueden hacer que el hueso crezca de forma anormal después de una lesión en niños, un equipo de investigación ha descubierto cómo parar el proceso y hacer más fácil la recuperación.

Aaron James y un equipo de patología del Laboratorio James en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) han descubierto que inhibir la respuesta de los nervios sensoriales ofrece buenos resultados, aunque su modelo aún es experimental y solamente se ha probado en animales de laboratorio.

Control de hasta un 60%

Los científicos compararon la evolución de ejemplares de ratón tratados con bupivacaína de acción prolongada con animales a los que no se administró el medicamento después de 42 días. El bloqueo nervioso con el fármaco tuvo como resultado una reducción de hasta el 60% del crecimiento anormal. Este hallazgo es el primer paso para respaldar futuras investigaciones en este campo.

El equipo vio que las neuronas sensoriales en el tejido esquelético están constantemente monitorizando su entorno y responden rápidamente a las lesiones. En una nueva investigación publicada en la revista científica Science Translational Medicine, explican cómo esta respuesta afecta profundamente a las placas de crecimiento —el cartílago blando al final de los huesos en los niños que favorece el crecimiento y desarrollo normales— y cómo responde a un tratamiento dirigido en ratones.

Después de que se produzca una lesión, es posible que se forme una rápida activación de fibras nerviosas y vasos sanguíneos en la zona afectada. Eso desencadena la formación de tejido rígido, similar al óseo, no deseado. Este tejido puede dificultar la recuperación del paciente y provocar crecimiento óseo atrofiado o alterado. Al inhibir el funcionamiento de esas neuronas sensoriales, también se interrumpe el proceso de proliferación. Con este hallazgo, se aportan evidencias científicas de que las terapias dirigidas a esas neuronas pueden ser beneficiosas para los pacientes.

Placas de crecimiento

Se calcula que hasta el 30% de las lesiones esqueléticas infantiles afectan a las placas de crecimiento. Las caídas graves, los accidentes de tráfico y las lesiones deportivas son las causas principales.

Aunque la mayoría de los niños se recuperan bien, en algunos casos una lesión de este tipo puede provocar deformidades a largo plazo, como que una pierna sea más larga que la otra, y requerir atención quirúrgica.

El hallazgo en ratones pudo replicarse en muestras de tejido humano, en un paso más para la aplicación de este novedoso tratamiento. El bloqueador ayuda a prevenir o reducir la expresión de genes que instan al cuerpo a regenerar nervios, vasos sanguíneos y huesos.

Existe evidencia creciente de que los nervios sensoriales desempeñan un papel fundamental en la regulación de la enfermedad esquelética.

Las esperanzas del grupo de investigación son identificar los mecanismos de estas interacciones y aprovechar terapias dirigidas para mejorar el manejo del dolor y prevenir la reparación anormal. El estudio también abre nuevas vías de investigación, ya que el cartílago de la placa de crecimiento en condiciones basales carece de fibras nerviosas y vasos sanguíneos, un área aún poco estudiada. Dado que la mayoría de las patologías esqueléticas, incluidas las infecciosas y neoplásicas, causan dolor óseo, las investigaciones futuras podrían centrarse en si estas condiciones pueden regularse por el sistema nervioso sensorial.