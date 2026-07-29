Soy azafata y siempre debes llevar esto cuando cojas un vuelo independientemente de la duración

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En los vuelos largos, es habitual tener sensación de pesadez o cansancio, sobre todo en las piernas. Esto se debe a la acumulación excesiva de horas en la que una persona está sentada durante un vuelo, dificultando el retorno de la sangre hacia las piernas. En los viajes de más de cuatro horas, esta inmovilidad aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda (TVP), pero el riesgo continúa siendo bajo para la mayoría de los viajeros. Por lo tanto, la solución está enfocada en las medias de compresión graduada, las cuales ejercen presión sobre las piernas y ayudan a favorecer la circulación de la sangre. Aunque, no significa que todas las personas que viajen en avión necesiten llevarlas obligatoriamente, ya que conviene consultar con un profesional sanitario antes de utilizarlas.

El consejo principal

La recomendación de los expertos es evitar permanecer completamente inmóvil durante todo el vuelo. Por eso, en trayectos largos es aconsejable mover con frecuencia los tobillos, las piernas y caminar cuando sea posible. Además, también recomiendan realizar pequeños ejercicios con los músculos del tren inferior mientras se permanece sentado.

Los síntomas de una trombosis

La mayoría de los vuelos largos no generan trombosis, pero conviene conocer cuáles son los síntomas. Entre las señales más habituales de una trombosis venosa profunda se encuentran el hinchazón de las piernas, dolor o sensibilidad, aumento de la temperatura de la zona y cambios de coloración de la piel. Por lo tanto, si un coágulo llega a los pulmones, puede producir una embolia pulmonar, cuyos síntomas pueden incluir dificultad repentina para respirar, dolor en el pecho, aceleración o irregularidad del ritmo cardíaco, tos con sangre, mareo o desmayo.

El mensaje

Este mensaje sirve para recordar que, en un vuelo largo, cuidar la circulación también implica moverse. Así que, las medias de compresión pueden ser una ayuda en determinados casos, pero no sustituyen la actividad física ni las recomendaciones médicas en cada caso. Por lo tanto, una cuestión que hay que vigilar si se realizan viajes de avión de larga duración.