El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una subida del 0,82%, lo que le ha llevado a rozar los 19.300 puntos y situarse en 19.260,9 enteros.

En el arranque de la sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Arcelormittal, con una subida del 2,9% en los primeros minutos de cotización. Le seguían Acerinox (+2,5%) y Solaria (+1,8%).

En el lado contrario, Colonial retrocedía un 5,2%, Repsol un 0,7% y Enagás, un 0,4%.

La apertura vuelve a estar influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, así como por las declaraciones del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que llevaron ayer al selectivo a caer casi un 3% en su peor sesión desde el inicio de la guerra en Irán.

Sin embargo, el dirigente estadounidense ha defendido en las últimas horas que España «se ha redimido por completo» tras, ha asegurado, haber accedido a una solicitud de «numerosos pagos» a la OTAN, algo que Trump ha puesto en valor tras haber cargado duramente contra el Ejecutivo español tildándolo de «causa perdida» y de «aliado terrible» de la Alianza.

Trump cambia, de nuevo, su discurso

«He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo», ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios tras su paso por Ankara, capital de Turquía, para participar en la segunda jornada de la cumbre de la Alianza Atlántica.

A renglón seguido, Trump ha explicado que «España se ha mostrado muy generosa hoy» al «atender una solicitud de numerosos pagos» que, ha señalado, de no haberlo hecho, «ni siquiera» hubiera «hablado con ellos».

«Se portaron muy mal, en mi opinión. Pero hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante. Ha habido algo muy positivo en ello», ha destacado.

El crudo retrocede ligeramente

Estas últimas declaraciones del mandatario estadounidense contrastan con las formuladas horas antes en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, cuando amenazó con detener «completamente» el comercio bilateral con España, país al que entonces tildó de «socio terrible de la OTAN» por negarse a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 77,7 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 0,4%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 73,3 dólares después de retroceder igualmente un 0,4%.

En el ámbito empresarial, Veolia ha apremiado a las administraciones españolas a impulsar la revalorización de residuos para cumplir la normativa europea, que marca que la revalorización debe ser el destino del 25% al 35% de los residuos en 2035.

Digi fija un precio de 5,6 euros la acción

De su lado, Digi ha fijado el precio para su salida a Bolsa u oferta pública inicial (OPV) en 5,60 euros por acción, con lo que movilizará hasta un máximo de 330 millones de euros a través de casi 60 millones de títulos.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort y Milán crecían un 0,8%, mientras que París subía un 0,7% y Londres bajaba un 0,2%,.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1437 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,558%.