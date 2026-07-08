El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,65%, lo que le ha llevado a teñirse casi por completo de rojo y perder los 19.600 puntos, situándose en los 19.512,1 enteros, pendiente de nuevo de la evolución de la situación en Oriente Próximo, otra vez más tensa.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo madrileño experimentaba una caída cercana al 1,1%, lo que le llevaba a abandonar los 19.500 puntos y se situaba en los 19.437,2 enteros.

En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Endesa (-3,2%), IAG (-1,82%), Sabadell (-1,8%) y Acerinox, que se dejaba un 1,7%. En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Repsol (+3,9%), Solaria (+0,5%) y Naturgy (+0,4%).

En cuanto al crudo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 3,3%, hasta el entorno de los 77 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 72,8 dólares, tras crecer un 3,27%.

Adiós a los ansiados 70 dólares

Estas alzas del petróleo se producen después de que el Mando Central del Ejército de EEUU (Centcom) haya anunciado este martes el lanzamiento de «fuertes» ataques contra Irán en respuesta a las «agresiones» iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

«Las fuerzas del Mando Central de EEUU han completado una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán, en los que han alcanzado más de 80 objetivos con munición de precisión», ha señalado el Centcom en un comunicado difundido en redes en el cual ha esgrimido que dicha acción es una «respuesta inmediata» a los «últimos ataques de Irán contra buques comerciales que transitaban el estrecho de Ormuz».

De su lado, el Departamento del Tesoro de EEUU ha retirado este martes la autorización para las ventas de petróleo de Irán, contempladas en el acuerdo preliminar firmado con Teherán, en respuesta a los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Así lo ha anunciado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Tesoro, que ha emitido un documento de ‘Revocación y liquidación’ de la licencia publicada el 21 de junio, que levantaba sanciones sobre la «producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y productos derivados del petróleo de origen iraní».

Resto de bolsas

Las principales plazas europeas abrían con signo negativo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres caía un 0,7%, en tanto que el Dax de Francfort decrecía un 1,1% y el parisino CAC 40 bajaba un 0,9%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años crecía hasta el 3,525%.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,142 dólares.