La Vuelta Ciclista a España 2026: perfil de todas las etapas y por qué ciudades

La Vuelta a España 2026 comienza este sábado 22 de agosto en Mónaco y se desarrollará a lo largo de tres semanas hasta el próximo 13 de septiembre, en el que el fin de fiesta final será en la ciudad de Granada. Tadej Pogacar, que viene de conquistar su quinto Tour de Francia, será la gran estrella de la ronda española, que es la única grande que le falta al histórico ciclista esloveno. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre La Vuelta a España 2026.

Vuelve La Vuelta a España después de los lamentables incidentes protagonizados por los extremistas que boicotearon la carrera en 2025 por la participación de un equipo de Israel en la ronda española. Después de este boicot que se televisó en todo el mundo, la ronda española vuelve por la puerta grande en su edición de 2026, que contará con la presencia de Tadej Pogacar, el mejor corredor del mundo y uno de los mejores de la historia. Además, pisará España con la intención de ir a ganar y conseguir la única gran vuelta que falta en su extenso palmarés.

La Vuelta a España 2026 comenzará en Mónaco con una contrarreloj individual que se celebrará en las calles del Principado y finalizará en Granada, ciudad que ha sido elegida, ya que durante ese fin de semana Madrid celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1. Así que la organización decidió trasladar el final de carrera a Andalucía, que junto a la costa del Mediterráneo acogerá esta edición de La Vuelta a España que está estructurada de la siguiente manera:

4 etapas onduladas

1 etapa ondulada con final en alto

4 etapas llanas

4 etapas de media montaña

6 etapas de montaña

2 contrarreloj individuales

2 días de descanso

Por dónde pasa La Vuelta Ciclista a España 2026

La Vuelta a España 2026 comenzará en Mónaco y finalizará en Granada y entre medias, recorrerá varios puntos importantes de la península, como son las ciudades de Andorra, Castellón, Villajoyosa, Cartagena, Lorca, Vera, Almuñécar, Jaén, Córdoba, Sevilla, El Puerto de Santa María, Jerez, Vélez-Málaga o Estepona.

Recorrido y perfil de las etapas de La Vuelta 2026

Etapa 1: Mónaco-Mónaco – 9,4 kilómetros. Contrarreloj individual.

Etapa 2: Mónaco-Manosque – 214.3 kilómetros. Ondulada.

Etapa 3: Gruissan-Aude-Font Romeu – 174 kilómetros. Media montaña.

Etapa 4: Andorra-Andorra – 104.8 kilómetros. Montaña.

Etapa 5: Costa Daurada-Roquetes – 173.4 kilómetros. Ondulada.

Etapa 6: Alcossebre-Castellón – 177.4 kilómetros. Ondulada.

Etapa 7: Valle de Alba-Aramón – 149.8 kilómetros. Montaña.

Etapa 8: Puçol-Xeraco – 171 kilómetros. Llana.

Etapa 9: Villajoyosa-Alto de Aitana – 187.4. Montaña.

Día de descanso.

Etapa 10: Alcaraz-Elche de la Sierra -184.7. Ondulada.

Etapa 11: Cartagena-Lorca – 151.3 kilómetros. Llana.

Etapa 12: Vera-Calar Alto – 166.6 kilómetros. Montaña.

Etapa 13: Almuñécar-Loja – 192.8 kilómetros. Media montaña.

Etapa 14: Jaén-Sierra de la Pandera – 154.5 kilómetros. Montaña.

Etapa 15: Palma del Río-Córdoba – 189.7 kilómetros. Media montaña.

Día de descanso.

Etapa 16: Cortegana-Palos de la Frontera – 181.1 kilómetros. Ondulada.

Etapa 17: Dos hermanas-Sevilla – 185 kilómetros. Llana.

Etapa 18: El Puerto de Santa María-Jerez – 32 kilómetros. Contrarreloj individual.

Etapa 19: Vélez-Málaga-Estepona – 210 kilómetros. Ondulada con final en alto.

Etapa 20: La Calahorra-Collado de Alguacil. 186.8 kilómetros. Montaña.

Etapa 21: Carrefour Granada-Granada. 112 kilómetros. Llana

Por qué no pasa por Madrid La Vuelta 2026

La Vuelta España 2026 no finalizará en Madrid en esta edición de 2026, ya que en el fin de semana del 13 de septiembre la capital de España será el epicentro mundial de la Fórmula 1 con la celebración del Gran Premio de España de F1 que se celebrará en el circuito de Madring, situado en Valdebebas.

Dónde acaba La Vuelta Ciclista a España 2026

La Vuelta a España 2026 finalizará en la ciudad de Granada, que acogerá la última etapa que se celebrará el próximo 13 de septiembre y recorrerá toda la ciudad a lo largo de 112 kilómetros. La salida será en el Carrefour de la ciudad y el final será en el centro de esta histórica localidad andaluza.