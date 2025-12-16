TVE recupera a Perico Delgado y presentará este miércoles el recorrido de la Vuelta a España 2026

Perico Delgado seguirá trabajando para Televisión Española (TVE) tras la polémica suscitada en la última Vuelta a España por sus comentarios sobre los manifestantes propalestinos que impidieron el desarrollo normal de la carrera. El ganador del Tour de Francia ha anunciado su asistencia en la presentación del recorrido que hará la ronda ciclista española en su edición de 2026.

Así las cosas, Perico Delgado estará presente en el canal Teledeporte este miércoles a las 18:55 horas después de haber sido criticado y censurado por muchos sectores de la izquierda radical española. El segoviano hizo público en varias entrevistas, entre ellas con OKDIARIO, su descontento por la manera en que terminó la última edición de la Vuelta a España.

«Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país que no finalice la Vuelta… los protestantes lo verán como un orgullo. Pero será bueno si mañana se acaba la guerra», dijo el comentarista que ha sido un fijo en TVE desde 1995. «Al final han provocado violencia contra violencia. Han demostrado que al final la guerra nunca va a acabar. Es algo lamentable. Daña la imagen de la Vuelta y de España. La culpa es del Gobierno español», zanjó Perico Delgado.

Esa entrevista y sus declaraciones en la última etapa de la Vuelta a España provocaron un movimiento de boicot contra Perico Delgado que finalmente no ha tenido efecto a tenor de su regreso a TVE. El ciclista fue el ídolo de toda una generación y desde el año 2000 forma una dupla televisiva única con el periodista Carlos de Andrés.

El presidente de la Corporación pública, José Pablo López, respondió a una pregunta parlamentaria de Vox sobre la continuidad del legendario ciclista. «No existe un contrato general y, por lo tanto, como cada año, se valorará llegado el momento, teniendo en cuenta la disponibilidad del propio Pedro Delgado y las necesidades de RTVE», comentó.

Finalmente, Perico Delgado regresará a la parrilla de Televisión Española deleitando a los aficionados al ciclismo con sus comentarios. Al final, el deporte se ha impuesto a la política y el segoviano seguirá siendo la voz de los ruedas en el ente público.