Pogacar deja en el aire su presencia en La Vuelta tras conquistar su quinto Tour de Francia: «Ya veremos…»

Tadej Pogacar se mostró emocionado y ambicioso después de lograr su quinto Tour de Francia, en medio de una especie de «cuento de hadas», y confesó que tendrá ahora que «encontrar un nuevo objetivo», sin querer confirmar su presencia en La Vuelta a España dentro de un mes.

«Ha sido un día increíble, maravilloso. Me he quedado sin palabras. El ambiente ha sido increíble. Estoy contento de que la carrera haya terminado y de que la hayamos ganado por quinta vez. Cada victoria es especial. Ya he corrido siete Tour y siempre he subido al podio», dijo tras cruzar la meta en París.

Pogacar dio espectáculo hasta el final, comandando la última etapa y sus subidas a Montmartre, cediendo en los últimos 700 metros al agónico ataque de Mathieu van der Poel. El esloveno igualó el récord histórico de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain como cinco veces campeón de la ronda gala.

«Puede parecer un cuento de hadas; para mí, también es increíble. No sé cómo lo hago. Es la suma de muchos factores. Lo más importante es disfrutar de lo que haces y estar rodeado de gente que te apoya, incluso en los peores momentos, para que puedas alcanzar tus metas. Ahora tengo que encontrar un nuevo objetivo», confesó.

Por otro lado, Pogacar lamentó la retirada de Jonas Vingegaard en la última semana. «Es un podio magnífico, compartido con campeones increíbles con los que he estado luchando a lo largo de estas semanas. Es una pena que Jonas (Vingegaard) y muchos otros se hayan caído y retirado en este Tour. Espero que se recuperen rápido y podamos volver a medirnos el año que viene», comentó.

Además, al esloveno se le preguntó por su presencia en La Vuelta dentro de un mes, la ‘grande’ que le falta en su palmarés y que no compite desde 2019. «Ya veremos», terminó.