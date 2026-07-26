Pogacar asciende al olimpo del ciclismo: iguala a Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain con su quinto Tour de Francia

No ha dado ningún tipo de opción. Tadej Pogacar asciende al olimpo del ciclismo al ganar su quinto Tour de Francia. Dominador desde el inicio de su carrera, ha sido en estos tres últimos años cuando no ha tenido rival. Ni siquiera Vingegaard, que le arrebató de forma solvente los dos siguientes a su bicampenato, ha podido plantarle cara en los últimos cursos. En 2020 y 2021 se presentó al mundo siendo apenas un niño; en 2024 y 2025 era ya legendario. Con esta victoria, iguala a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. A partir de ahora, tiene todo por delante para consagrarse –si es que no lo es ya– como el mejor de todos los tiempos.

Pocas dudas había sobre quién iba a llevarse esta edición de la ronda gala. La superioridad mostrada por Pogacar en los últimos años ha rozado incluso lo insultante. Y eso que ninguno de sus rivales entrega con facilidad la cuchara. Son ciclistas que, sin él, serían considerados de los mejores de la historia. Sin embargo, ni Vingegaard ni Evenepoel han sido capaces de frenarle. Sólo Van der Poel y Van Aert le han batido en los monumentos primaverales en estas dos temporadas.

Carrera que corre, carrera que gana. Así hasta sumar 122 triunfos en su carrera. Ese número se ha incrementado hasta 127 en este Tour, donde ha logrado embolsarse cinco etapas más. Ganó en Les Angles, en Gavarnie-Gedre, en Le Lioran, en Le Markstein y en Alpe d’Huez. Sólo en Solaison se le escapó el triunfo ante Evenepoel, pero para entonces ya había sentenciado la carrera. Incluso en el segundo día de Alpe d’Huez se permitió el lujo de trabajar para su compañero Del Toro y certificar su presencia en el podio.

El campeón del mundo llegaba como tetracampeón a este Tour de Francia en busca de la gloria y no ha dado opción a lo contrario. Ni cuando Vingegaard estaba todavía en carrera había posibilidades. No había terminado la primera semana y ya había sentenciado la general. Finalmente, ha finalizando el recorrido en estas 21 etapas con casi siete minutos menos que el segundo, un Evenepoel que cierra el Tour con dos etapas en su haber, puesto que también se llevó la contrarreloj, donde sí que es superior al resto.

Sin rival en el horizonte de Pogacar

Ese olimpo al que nadie se asomaba desde hace tres décadas, cuando Indurain se aupó por quinta vez en París allá por 1995, tiene hoy un nuevo integrante. Un ciclista legendario, probablemente el mejor que ha habido y que, quién sabe, cuánto tiempo tardará alguien en igualarle. Y es que Pogacar tiene todavía mucho recorrido por delante. A sus 27 años, tiene margen para superar esos siete manchados que logró Lance Armstrong y, sobre todo, para conseguir lo que todavía le falta en su palmarés: la Vuelta a España y la París-Roubaix.

La capital de Francia ha encumbrado este domingo a un nuevo dios del ciclismo. Queda mucho aún por disfrutar de este caníbal que no deja rival a su paso. Un Tadej Pogacar que se ha coronado como campeón del Tour de Francia por quinta vez en su carrera. Sólo queda seguir disfrutando de sus exhibiciones. Esperemos que el verano termine con otra.