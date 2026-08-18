Cuándo juega Rafa Jódar contra Cobolli: a qué hora empieza y canal de televisión para ver en directo el partido del Masters 1000 de Cincinnati

Rafa Jódar y Flavio Cobolli van a ofrecer uno de los partidos más destacados de los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2026. El madrileño es el número once en el ranking de la ATP y a sus 19 años sigue siendo una de las grandes revelaciones. Delante tendrá al italiano, que está un puesto por encima en la clasificación del circuito y tiene 24 años, por lo que se espera que se sigan viendo habitualmente la cara en distintos torneos durante la próxima década. Te contamos el horario y cómo ver por televisión en directo y en vivo online este choque que se juega en Estados Unidos.

Cuándo es el Rafa Jódar – Cobolli: horario del partido del Masters 1000 de Cincinnati

Rafa Jódar parece invencible en estos momentos en el Masters 1000 de Cincinnati 2026. Debutó superando a Denis Shapovalov (7-5, 4-6 y 7-5) en un choque en el que firmó una gran remontada. Ya en tercera ronda se vio las caras con Alejandro Tabilo y el de Leganés barrió de la pista al chileno al imponerse por 6-2 y 6-1. Ahora le toca pelear por un billete para los cuartos de final, pero para ello tendrá que vencer al italiano Flavio Cobolli.

Pese a que sólo ha ganado en el ATP 250 de Marruecos, el resto del año de Rafa Jódar ha sido bastante bueno. Su irrupción ha dejado resultados que han maravillado a los amantes de este deporte, ya que cayó en la final de Washington ante Taylor Fritz, llegó a semifinales en Montreal y en el Trofeo Conde de Godó y en Roland Garros y en el Mutua Madrid Open fue apeado en los cuartos de final.

La organización del torneo que se disputa en Estados Unidos programó el Rafa Jódar – Cobolli correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2026 para este miércoles 19 de agosto. La ATP no ha comunicado todavía el orden de juego. El español y el italiano no se han visto nunca las caras en el circuito, por lo que hay gran expectación con el duelo entre estos dos jóvenes tenistas.

Dónde ver a Rafa Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati 2026 en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputen en el Masters 1000 de Cincinnatti 2026 fue Movistar+. Este Rafa Jódar – Cobolli de octavos de final se podrá ver por televisión en directo mediante los canales Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes. Esto implica que no se va a poder ver en abierto ni gratis por la TV en España.

Aquellos aficionados a este deporte y los seguidores que están animando al tenista madrileño también pueden ver el Rafa Jódar – Cobolli de los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2026 en directo en streaming y en vivo online mediante la app de Movistar+, que está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También hay que tener en cuenta la app de pago Tennis TV, que tiene los derechos de los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información de lo que ocurra cada día en el Masters 1000 de Cincinnati 2026, donde estamos prestando especial atención al tenista de Leganés. Narraremos en directo y en vivo online el resultado de los partidos más destacados y publicaremos la crónica del Rafa Jódar – Cobolli de octavos de final cuando concluya el choque.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Cobolli del Masters 1000 de Cincinnati 2026

Además, hay que recordar a todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partido de octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2026 que van a poder escuchar gratis por la radio el Rafa Jódar – Cobolli. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrían conectar con Estados Unidos para contar lo que esté haciendo el madrileño.