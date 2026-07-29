El precio de los huevos cae en Mercadona: la cadena los ha rebajado un 7,5% de media este año

La cadena de supermercados, Mercadona, ha aplicado una nueva rebaja este 29 de julio, dentro de la política de revisión de precios que está llevando a cabo en algunos productos. Aunque, el caso de los huevos es el más llamativo, ya que la reducción acumulada alcanza un 7,5% de media en lo que va de 2026, según los datos recogidos en la evolución de precios. Una nueva bajada que afecta a varios formatos y que destaca concretamente por el precio de la docena de huevos grandes, que pasa de 3,20 a 3,05 euros. Por lo tanto, la diferencia con respecto al inicio de año que era de 3,30 euros es notable porque la reducción acumula 25 céntimos menos. Esto pone el foco en uno de los alimentos más habituales de la cesta de la compra.

La evolución

Los datos de los precios permiten comprobar la evolución de este producto:

Principios de 2026: 3,30 euros.

3 de marzo de 2026: 3,20 euros (- 10).

29 de julio de 2026: 3,05 euros (-15).

Esta bajada acumulada desde principios de año equivale a aproximadamente a un 7,6% sobre el precio inicial. Además, la novedad se produce después de otras reducciones aplicadas por la cadena durante los primeros meses del año. En el caso de marzo, la compañías ya habían rebajado diferentes formatos de huevos, como los grandes que pasaron de 3,30 euros a 3,20 euros.

La tercera bajada en lo que va de año

Tras producirse hoy la tercera bajada del precio de los huevos anunciada por Mercadona en 2026, hay que tener en cuenta que la cadena ya había aplicado una nueva reducción a comienzos de julio pero en ese momento la docena de huevos camperos pasó de 3,50 a 3,35 euros, una reducción del 4%. Por otro lado, a finales de julio se repite una modificación de precios que afecta a otros formatos, entre los que se encuentra la docena de huevos grandes. Además, la evolución resalta una nueva tendencia de sucesivas correcciones de precios en la categoría durante todo el año. A su vez, Mercadona inició el año 2026 con diferentes precios para sus formatos de huevos, entre los que se encuentran los paquetes de 24 huevos, los de tamaño XL, los grandes, los medianos y los camperos.

La causa de la reducción

El precio de los huevos en los supermercados puede bajar debido a la tregua de la gripe aviar, la estabilización de los costes de producción y un equilibrio mayor entre oferta y demanda. En el caso de Mercadona, la reducción de los precios en estos productos se relaciona con una estrategia de bajadas generales de precio en toda su categoría de huevos tras años de subidas notables por la inflación. Una forma de adelantarse a la competencia en la guerra de los precios actuales.

La nueva modificación

Con esta nueva modificación, la docena de huevos grandes de Mercadona costará 3,05 euros, frente a los 3,30 euros que marcaba al principio de 2026. Por lo tanto, comprar una docena supone ahora pagar 25 céntimos menos. La rebaja llega en un momento en el que el precio de los huevos continúa siendo la preocupación de los consumidores. Además, la comparativa publicada en julio situaba la docena de huevos medianos de Mercadona en 3 euros. De esta forma, la cadena vuelve a modificar a la baja el precio de uno de los productos básicos y necesarios de la cesta de la compra.