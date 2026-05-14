El precio de la leche desde hoy en los supermercados: Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl…

El precio de algunos alimentos básicos como los huevos ha mostrado cambios notables debido a actores logísticos y de producción. El mismo caso es el del aceite de oliva, que ha sufrido una vigilancia por el fin de la rebaja temporal del IVA en 2025. Durante la crisis de precios este impuesto se redujo de manera temporal al 0% para contener los precios de la cesta de la compra, volviendo a su nivel habitual del 4% en 2025.

Se ha realizado un seguimiento diario de los precios en las principales cadenas de alimentación. Los precios reflejan una tendencia a la estabilidad, aunque con ligeras variaciones a la baja en cadenas específicas. Mercadona, por ejemplo, mantiene unos buenos precios: la docena de huevos supergrandes a 4,30€, los huevos grandes a 3,20 € y los medianos a 3 €.

En Carrefour, la docena ha pasado de 2,25€ a 2,19 €, mientras que en Alcampo y Eroski los precios se mantienen inalterados en los 2,15 € y 2,29 € respectivamente. A 12 de mayo, esta es la comparativa de precios según el formato en los supermercados analizados (Mercadona, Carrefour, Alcampo, Consum, Dia, Eroski, Hipercor).

El precio de los huevos en los supermercados

Los precios de los huevos han atravesado varios cambios en los últimos años. La subida empezó en 2023 por el encarecimiento de los costes de producción, pero fue en 2025 cuando se llegaron a los niveles más altos con 4 euros la docena. A principios de 2026, se ha podido estabilizar, aunque todavía se mantienen altos.

En el formato de 24 unidades, Alcampo destaca con la opción más económica (4,39 €), mientras que Carrefour y Mercadona mantienen una paridad cercana a los 5,60 €. Por su parte, la docena de Clase L de Alcampo es la más competitiva (2,27 €) con diferencia, pero en Clase M, Carrefour lidera el ahorro en el tamaño mediano.

Los datos reflejados corresponden al precio vigente en los sitios web de los supermercados sin código postal. En los casos donde no hay una equivalencia exacta, se ha seleccionado la opción disponible más representativa.