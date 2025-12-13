Recientemente, se han conocido los últimos datos de la inflación de noviembre, que se ha situado en el 3%. Sin embargo, como ya es habitual, la mayor subida se ha detectado en el precio de alimentos como son los huevos, la leche, el queso y la carne. Sin duda, en el caso de los tres primeros, el precio no para de incrementarse desde que se retirara la rebaja del IVA.

Esta semana, el Gobierno de Sánchez ha tenido la oportunidad de volver a aprobar esta rebaja del IVA. No obstante, la Mesa del Congreso ha decidido vetar la bajada del IVA de los alimentos básicos que aprobó el Senado, debido a que el Senado aprobó, por iniciativa del PP, reducir el impuesto al 4% para carnes, pescados y conservas, y eliminarlo para la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres desde el 1 de enero.

Así, la explicación que se ha dado desde el Gobierno, en concreto desde Hacienda, ha sido que aprobar de nuevo la medida «supondría 3.780 millones de euros de afectación en el Presupuesto, al modificar el IVA sobre operaciones interiores».

Los alimentos básicos siguen subiendo

En esta lista de alimentos cuyo precio no para de subir destacan los huevos y la carne, aunque este último nunca llegó a introducirse en la rebaja del IVA, a pesar de las críticas que hubo hacia el Gobierno. De esta forma, actualmente los huevos ya acumulan una subida de su precio anual del 30%, mientras que la carne de vacuno se ha encarecido unl 18%.

Por su parte, otros dos alimentos básicos que también han visto incrementar su precio en el mes de noviembre son el queso y la leche. En 2025, el precio de la leche en España ha mostrado una tendencia al alza, con aumentos interanuales significativos, superando los 0,50 €/litro a mediados de año, un 9,7% más que en agosto de 2024, y consolidándose por encima de la media de los últimos cinco años. Mientras que en noviembre de 2025, el precio de la leche en España subió ligeramente en comparación con octubre, pasando de unos 0,486 €/litro a 0,492 €/litro. Por otro lado, el precio del queso también ha aumentado durante 2025, debido a que en enero de este año ya se había registrado un aumento del 7,6%.

Asimismo, en noviembre también se ha producido el encarecimiento del vestido y del calzado en un 4% por la entrada de la temporada de invierno. A esto se suma el incremento en el transporte en un 0,5% por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, lo que más se ha abaratado en el último año ha sido el aceite de oliva (-38,1%), el azúcar (-7,5%), los equipos audiovisuales (-6,2%), los vuelos internacionales (-5,3%), las cocinas (-4,3%) y los juegos y aficiones (-4%).