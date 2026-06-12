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El Observatorio de Tendencias de Cofares ha detectado una «clara anticipación» en la compra de protectores solares en farmacias comunitarias, después de que marzo concentrara el pico de demanda, lo que tradicionalmente sucedía en verano.

Según ha detallado Cofares, los hábitos de fotoprotección de la población española están cambiando, una tendencia que viene observando desde 2025. Este año, marzo ha liderado la demanda de fotoprotectores «gracias a una intensa precampaña de sensibilización», que también ha llevado a un repunte del ocho por ciento en mayo.

Este adelanto en la demanda de fotoprotectores refleja una mayor concienciación de la población sobre los riesgos asociados a la exposición solar y la importancia de la prevención, que incorporan a su rutina desde los primeros meses del año.

En este contexto, Cofares ha destacado el papel de la farmacia comunitaria como un «referente de confianza» para la población, al ofrecer asesoramiento personalizado y recomendar productos que contribuyen a una protección eficaz frente a la radiación solar. Los farmacéuticos también se implican en la promoción de hábitos saludables, ayudando a prevenir las primeras quemaduras solares de la primavera y a reducir el riesgo de cáncer de piel, uno de los tipos de cáncer más frecuentes en Europa.

Por otro lado, el observatorio de la cooperativa de distribución farmacéutica apunta que la demanda de productos ‘aftersun’ ha aumentado un 11 por ciento en el último año, siguiendo un claro patrón estacional, ya que se concentra principalmente en el periodo comprendido entre junio y agosto.

Este comportamiento, según Cofares, refleja una visión más integral de la salud cutánea por parte de la población, que no solo busca prevenir los daños causados por la radiación solar, sino también favorecer la hidratación profunda, el alivio inmediato y la recuperación celular de la barrera cutánea tras la exposición solar.

Los protectores concentran más del 93% de la demanda, frente al 3,84% de los activadores del bronceado o el 0,8% de los autobronceadores.