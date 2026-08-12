Expertos en sueño coinciden para tener un sueño reparador: dormir desnudo y usar un colchón de muelles

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El neurólogo y experto en medicina del sueño Pablo Ferrero ha dado una serie de consejos para poder dormir mejor por la noche. En una entrevista concedida a medios internacionales, esta eminencia ha destacado la importancia de realizar ciertos hábitos para poder tener un descanso placentero y también se ha posicionado en contra de las siestas duraderas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para poder conciliar el sueño y poder dormir hasta 8 horas al día.

Esto es algo sabido por todos y en lo que los expertos inciden: dormir entre 7 horas y 8 horas es lo recomendable en el día a día y tiene efectos positivos en la salud. Está demostrado que cumplir con estos patrones de sueño produce mejoras para la memoria, mayor control sobre las emociones con la reducción del estrés y también ayuda a la salud cardiovascular, control del peso y hasta a la reparación celular. Así que, para poder seguir esta conducta del sueño, hay que seguir una serie de patrones.

Pablo Ferrero, neurólogo y especialista en medicina del sueño, ha desvelado una serie de trucos para tener un sueño reparador y ha dejado claro que lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas al día. Ni más ni menos. Este experto en la materia también ha destacado la importancia de las siestas porque «son un aspecto crucial de la medicina del sueño», pero cifra un límite máximo al día: 26 minutos.

«Si te echas una siesta el fin de semana porque has dormido mal durante cinco días, está claro que esa no es la solución. La duración ideal, según la NASA, es de 26 minutos. Nadie cuestiona a la NASA, así que todos estamos de acuerdo en los 26 minutos», ha confesado este experto en una entrevista concedida a O Globo en la que también ha desvelado una serie de trucos para tener un sueño más reparador durante la noche.

El truco para tener un sueño reparador: dormir desnudo

Este especialista en la medicina del sueño también ha destacado la importancia de los elementos de la cama para favorecer a ello. Por ejemplo, ha dejado claro que los clásicos colchones con muelles son una buena opción porque «permite que el cuerpo respire un poco mejor» y para la almohada recomienda comprar modelos ergonómicos con dos alturas diferentes.

«La parte inferior debe colocarse en el espacio debajo del cuello, de manera que este espacio en forma de cúpula se llene de espuma, permitiendo que el cuello descanse mientras la cabeza se coloca en la cavidad», desvela en declaraciones que recoge este medio.

Con respecto a la posición ideal para dormir, este experto en la materia recomienda dormir «boca arriba» y, en el caso de que sea necesario darse la vuelta, «el lado izquierdo es el más adecuado para reducir el reflujo y los problemas digestivos».

Por lo que respecta a la temperatura, lo ideal es que la habituación esté entre 19 y 21 grados y en oscuridad total. Y lo más importante: dormir desnudo hará el sueño más reparador. «En cuanto a la vestimenta, se recomienda dormir desnudo siempre que sea posible para facilitar la termorregulación y optar por sábanas frescas, preferiblemente de fibras naturales como el bambú o el algodón con un alto número de hilos», desvela este experto.