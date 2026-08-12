¿Cuánto tiempo pueden tardar en aparecer los primeros síntomas si te has quemado los ojos viendo el Eclipse? Los oftalmólogos coinciden

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Este miércoles 12 de agosto será un día histórico en España con el primer eclipse solar total desde 1912. Los españoles que quieran presenciar este fenómeno único en más de un siglo tendrán que extremar precauciones para evitar lesiones graves en los ojos producidas por una exposición directa a los rayos del sol. Por ello, si quieres presenciar este espectáculo, tendrás que llevar las gafas homologadas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Oftalmólogos expertos en la materia se han pronunciado sobre cuánto tiempo pueden tardar en aparecer los síntomas si te has quemado la retina por el eclipse.

España será testigo del primer eclipse solar total en más de un siglo y la franja de totalidad recorrerá la zona norte peninsular de oeste a este, desde La Coruña hasta Palma, pasando por otras capitales de provincia como Bilbao, Oviedo, Zaragoza o Valencia. En el resto de la península, el eclipse será de forma parcial y eso no quiere decir que haya que bajar la guardia: los rayos del sol pueden hacer el mismo daño a los ojos con el fenómeno conocido como retinopatía solar.

«La exposición directa de los ojos a la radiación solar, incluso durante las fases parciales de este fenómeno, conlleva riesgos significativos para la salud ocular», han informado en su página web los expertos de Doctoralia, el blog de los pacientes. Estos expertos han puesto el foco en «la lesión fotoquímica del tejido retinal que ocurre cuando la energía de los rayos solares se concentra en la mácula, la zona de la retina responsable de la visión central y detallada». Para ello es primordial evitar ver directamente el sol y utilizar las gafas homologadas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. También está terminantemente prohibido ver el eclipse a través de dispositivos electrónicos o aparatos como telescopios que no cuenten con las lentes adecuadas.

¿Cuándo aparecen los síntomas del eclipse?

En Doctoralia, expertos oftalmólogos también informan que esta retinopatía solar puede ocurrir sin dolor físico y los síntomas pueden aparecer «entre 4 y 12 horas después de la exposición» con síntomas como «visión borrosa, las manchas oscuras fijas y la distorsión de líneas». «Son señales de alerta críticas que requieren atención médica», informan en el artículo publicado en su página web.

La revista National Geographic también ha recogido la opinión de algunos expertos en la materia, como Gonzalo Bernabéu, director médico de HM Eye Center, que en declaraciones realizadas a Europa Press dejó claro que mirar al sol directamente «puede provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso tras una exposición de pocos segundos». «Este daño no produce dolor en el momento, por lo que muchas personas no son conscientes del riesgo al que se están exponiendo», cuenta.

Inmaculada Ortega Canales, jefa de Oftalmología del Hospital Universitario de Guadalajara, también avisa que «los primeros síntomas aparezcan horas después de la exposición». «Las molestias no siempre se notan al instante. Los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después de la exposición», cuentan a este medio desde el Instituto Oftalmológico Fernández Vega.

«En muchos casos, la visión mejora progresivamente en las semanas o meses siguientes, pero no siempre se recupera completamente. Algunos pacientes pueden conservar secuelas permanentes, especialmente pequeños puntos ciegos en la visión central o alteraciones en la calidad visual», avisa a National Geographic la doctora Jornet, de Quirón Salud.