Los síntomas en los ojos que podrían indicar que te has quemado al ver el eclipse: «Corre a urgencias si tienes esta sensación»

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Este miércoles 12 de agosto tendrá lugar el primer eclipse solar total en más de un siglo en España y los ciudadanos que quieran presenciar este acontecimiento único tendrán que extremar las precauciones para evitar que los rayos del sol causen problemas oculares graves. Para ello, es obligatorio utilizar unas gafas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los síntomas que podrían indicar que te has quemado los ojos con el eclipse.

España se prepara para el primer eclipse solar total desde 1912 que tendrá lugar en la península ibérica durante el atardecer de este miércoles 12 de agosto. La franja de totalidad del eclipse recorrerá España de oeste a este, pasando por La Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia hasta Palma de Mallorca. Este fenómeno comenzará a las 19:31 horas en territorio gallego y tendrá su máximo en Mallorca a las 20:32 horas, finalizando con el anochecer. En el resto de la península, el eclipse se podrá ver de forma parcial.

Para observar el eclipse solar 2026 en España es obligatorio contar con unas gafas homologadas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Así que está terminantemente prohibido observar el sol de forma directa durante este miércoles 12 de agosto y también hacerlo a través de dispositivos móviles o aparatos como telescopios que no cuenten con las lentes adecuadas. No seguir estos consejos puede derivar en problemas oculares graves tras recibir el impacto del sol.

María Capote, oftalmóloga experta en retina, ha informado recientemente sobre los peligros de ver el eclipse total solar sin las medidas de protección adecuadas. «Lo importante es saber que el daño que hace mirar al sol produce un daño en la retina que es irreversible. Es una quemadura que hace que nuestras neuronas del ojo no sean capaces de ver por esa zona», informó en su día esta experta en la materia en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3.

Los síntomas en los ojos si te has quemado en el eclipse

El blog para pacientes, Doctoralia, ha publicado un artículo en el que sus expertos en oftalmología han informado sobre los síntomas que podrían indicar que te has quemado el ojo al ver el eclipse solar que tendrá lugar en España este miércoles 12 de agosto.

«La exposición directa de los ojos a la radiación solar, incluso durante las fases parciales de este fenómeno, conlleva riesgos significativos para la salud ocular», comienzan diciendo en el texto en el que dejan claro que: «El fenómeno conocido como retinopatía solar es una lesión fotoquímica del tejido retinal que ocurre cuando la energía de los rayos solares se concentra en la mácula, la zona de la retina responsable de la visión central y detallada».

Estos expertos avisan que la retinopatía solar puede ocurrir sin dolor físico inicial y los síntomas pueden aparecer entre 4 y 12 horas después de la exposición. «La visión borrosa, las manchas oscuras fijas y la distorsión de líneas son señales de alerta críticas que requieren atención médica», informan estos especialistas, que también ponen el foco en los niños, ya que «tienen mayor riesgo de lesiones oculares graves porque sus ojos filtran menos radiación que los de los adultos».

Los síntomas de la retinopatía solar son los siguientes:

Visión borrosa

Metamorfopsia: una distorsión de la percepción visual.

Escotoma central o punto ciego: una mancha oscura en el centro del campo visual.

Alteración en la percepción de los colores

«Ante la sospecha de haber sufrido un daño ocular tras la observación del Sol, es fundamental actuar con prudencia y rapidez. El primer paso es evitar cualquier exposición adicional a la luz intensa y suspender el uso de pantallas o dispositivos electrónicos que puedan causar mayor fatiga visual», informan en esta página web sobre los pasos a seguir si tienes la sospecha de sufrir algunos de estos síntomas. Acto seguido, tendrás que acudir a urgencias para ponerte en manos de un especialista.