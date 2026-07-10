Begoña Gómez jugó al despiste con Peinado: le ocultó que viajaría a Bristol cuando solicitó el pasaporte

Begoña Gómez jugó al despiste con el juez Peinado y le ocultó que viajaría a Bristol cuando solicitó el pasaporte para acudir a la graduación de su hija Ainhoa. En el escrito presentado el 29 de junio pasado ante el juzgado de instrucción 41 de Plaza de Castilla, en Madrid, su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho, a través de su procuradora, ocultó, al menos por escrito, los detalles, lugar y fecha de la graduación de Ainhoa en el Reino Unido. En ningún momento se cita Bristol, sino Londres. Y en ningún momento se especificó la fecha y hora exacta de la ceremonia de graduación que Pedro Sánchez y Begoña Gómez conocían desde hace meses porque lleva meses programada: el 9 de julio, a las 10:30 horas. La maquinaria de propaganda de Moncloa ha conseguido, estos días, que los medios repitieran, machacona y mayoritariamente, que Begoña Gómez solicitaba el pasaporte a Peinado «para asistir a la graduación de su hija en Londres y el viernes 10 de julio».

Begoña Gómez, en su escrito al juez Peinado, pide autorización «para salir al extranjero del día 7 al 10 de julio de 2026». Según el escrito, «el viaje tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española acompañando al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara». Decía Begoña Gómez al juez Peinado a través de su abogado que «el viaje será realizado con la delegación española en avión oficial con salida el día 7 de julio».

Los escoltas

Después añadía, inmediatamente, que «la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija… el día 10 de julio desde Gran Bretaña». Y añadía: «En todo caso, todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada».

OKDIARIO pudo comprobar en Bristol, este jueves, que, efectivamente, Pedro Sánchez y Begoña Gómez iban acompañados de escoltas. También, que uno de ellos se ocupó de Ainhoa en los desplazamientos previos y posteriores a la ceremonia de graduación, moviéndose en un coche azul, aparentemente conducido por otro miembro de la seguridad de Moncloa.

En el escrito, Begoña Gómez solicitaba finalmente «que se acuerde conceder autorización a la Sra. Gómez para viajar al extranjero los días 7 de julio al 10 de julio de 2026, acuerde la devolución del pasaporte a dichos efectos y, en consecuencia, se autorice que la devolución del pasaporte se produzca al día siguiente hábil a la vuelta de su viaje, siendo este el próximo 11 de julio».

En el escrito de Begoña Gómez no aparecía citado Bristol. Las únicas referencias son «Londres» y «Gran Bretaña».

Las fechas, ¿otro despiste?

Leyendo el escrito del abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, al juez Peinado, llama la atención que, sabiendo que la graduación de Ainhoa era el 9 de julio, no lo especificara, estando la ceremonia programada desde hace mucho tiempo en la Universidad de Bristol. De forma vaga, Begoña Gómez solicitó al juez «viajar al extranjero los días 7 de julio al 10 de julio de 2026» y, estirando el calendario a su favor, le prometió «la devolución del pasaporte al día siguiente hábil a la vuelta de su viaje, siendo este el próximo [sábado] 11 de julio».

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, sabe, de sobra, que los sábados son días inhábiles a efectos judiciales y procesales generales, al igual que los domingos y festivos. ¿Jugaron al despiste con el juez Peinado para estirar la posesión del pasaporte unos días? El siguiente día hábil a la graduación de Ainhoa para entregar el pasaporte es, realmente, hoy, viernes, 10 de julio.

Es decir, Begoña Gómez ocultó al juez que la graduación de Ainhoa iba a ser el día 9 (ayer) a las 10:30 horas de la mañana y que podía volver a España ayer jueves por la tarde-noche en los innumerables vuelos comerciales que hay. Al contrario, manifestó al juez Peinado que «la vuelta se realizará vía Londres… el día 10 de julio desde Gran Bretaña».

De hecho, las acusaciones no se fiaban y pidieron al juez Peinado, textualmente, que Begoña Gómez indicara los detalles exactos de su salida de España. Lo hicieron así: «Para el supuesto de que se autoricen las salidas solicitadas [por Begoña Gómez], interesa que se adopten, para preservar el proceso, determinadas cautelas (comunicación de fechas y horas exactas de salida y llegada de cada trayecto) dirigidas a saber en todo instante la localización y disponibilidad de la investigada».

La solicitud se basaba en el riesgo de fuga y en las medidas cautelares adoptadas por Peinado contra Begoña Gómez: «La prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial; la retirada del pasaporte, con expresa prohibición de expedición de uno nuevo mientras dure el presente procedimiento y la obligación de comparecencia apud acta ante el Juzgado o Tribunal los días 1 y 15 de cada mes, o el siguiente hábil, así como cuantas veces fueren llamados».

¿Se han saltado al juez?

En la resolución final del juez Antonio Viejo se acordó «autorizar a Begoña Gómez a viajar a Londres (Reino Unido) entre los días 8 y 10 de julio, para lo que se le hará entrega de su pasaporte». El juez le autorizó a viajar a Londres, no a Bristol, porque Begoña Gómez no se lo contó.

El juez, además, indicaba, textualmente, que «regresada a territorio español deberá depositar el pasaporte en este órgano judicial en el día hábil inmediato siguiente al de su retorno -13 de julio-«. El juez habla del 13 de julio, lunes, dado que el 11 de julio es sábado (como bien sabe el abogado Antonio Camacho) y no es día hábil en los juzgados.

¿Ha jugado Begoña Gómez al despiste con el juez Peinado, ocultándole el lugar y la fecha exacta y conocida de la graduación de su hija, Ainhoa? ¿Se han saltado Begoña Gómez y Antonio Camacho al juez para estirar la posesión del pasaporte unos días?