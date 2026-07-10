Enma López se salta el único debate anual del distrito del que es concejal para hacer campaña en las primarias

La concejal Enma López, portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y responsable de seguimiento de los distritos de Arganzuela y Chamartín, no acudió este miércoles, 8 de julio, al Debate sobre el Estado del Distrito de Chamartín, la única cita anual en la que la Junta Municipal rinde cuentas sobre la gestión del distrito ante los grupos políticos y la ciudadanía.

La sesión, convocada por la concejal presidenta del distrito, María Yolanda Estrada, se celebró a las 16:00 horas en la sede de la Junta Municipal, en la calle Príncipe de Vergara, según consta en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Se trata del pleno de mayor relevancia política del año para cualquier distrito, ya que en él se debaten los principales asuntos de gestión, presupuesto y servicios públicos del territorio, y habitualmente concentra la presencia de los representantes de todos los grupos con responsabilidad sobre la demarcación.

Mientras se desarrollaba la jornada, López se encontraba inmersa en plena campaña del «avalmaratón», la ronda de actos con la que recorre las agrupaciones socialistas de Madrid para lograr los 800 avales necesarios con los que disputarle las primarias a la alcaldía a la ex ministra Reyes Maroto. La propia concejal anunció por redes sociales su agenda de ayer: a las 19:00 horas en la agrupación de Moncloa-Aravaca y a las 20:00 horas en la de Centro, en la tercera jornada consecutiva de su recorrido por los distritos madrileños.

La coincidencia entre ambas citas —el debate institucional de Chamartín por la tarde y los actos de campaña esa misma noche— no ha pasado desapercibida entre las bases del distrito, que reprochan que la concejal haya priorizado su proyecto interno frente a una de sus obligaciones como representante municipal.

No es la primera vez que la agenda de López genera controversia por sus tiempos. Su candidatura a las primarias, anunciada apenas días antes del Comité Federal del PSOE y del Debate sobre el Estado de la Ciudad del pasado 30 de junio, ya provocó malestar en Ferraz, que calificó el movimiento de precipitado y desleal hacia los tiempos orgánicos del partido.