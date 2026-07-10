El significado del proverbio chino «el trabajo del pensamiento es como perforar un pozo: el agua es turbia al principio, pero luego se clarifica»
Todo lo que debes saber sobre el proverbio chino que se ha hecho viral
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Los proverbios son reflexiones en forma de frase breve que transmiten una enseñanza, lección de vida o reflexión moral. Muchos de estos refranes fueron pronunciados hace cientos de años por los grandes filósofos de la época y a día de hoy siguen guiando a miles de personas. Incluso algunos se convierten en tendencia en este 2026, como este último proverbio que hace referencia a que las mejores decisiones salen fruto de la paciencia y la reflexión.
«Sentencia, adagio o refrán». Así es como recoge la Real Academia Española el concepto de proverbio, que viene de la Biblia con los famosos proverbios bíblicos, del griego y latín, del periodo grecorromano o los llamados proverbios orientales, que son los que mejor han envejecido a lo largo del tiempo y que perduran hoy en día.
«El trabajo del pensamiento es como perforar un pozo: el agua es turbia al principio, pero luego se clarifica». Este es el proverbio chino que se ha hecho viral en los últimos días y tiene un significado claro: las mejores ideas, soluciones y decisiones vienen fruto de la paciencia y las buenas reflexiones. El símil es claro: siempre que se excava un pozo, al principio sale barro y agua en malas condiciones, pero con paciencia se llega a buen puerto y aguas más claras. Y la vida es similar: para encontrar una gran solución hay que trabajar poco a poco y hay que tener paciencia para llegar hasta ella.
El proverbio viral y los más famosos
«El trabajo del pensamiento es como perforar un pozo: el agua es turbia al principio, pero luego se clarifica». Este es el proverbio que se ha hecho viral en los últimos días, pero a lo largo de la historia podemos encontrar grandes reflexiones como las que vamos a exponer a continuación:
- «El cielo no cierra completamente el camino a los hombres».
- «No comas todo lo que puedes, no gastes todo lo que tienes, no creas todo lo que oigas».
- «El que quiere amigos sin defectos, no tendrá ninguno».
- «Si no quieres que lo sepan los demás, no lo hagas».
- «Un vecino cercano es mejor que un pariente lejano».
- «Si escuchas a ambas partes, se hará en ti la luz; si escuchas a una sola, permanecerás en las tinieblas».
- «Quien no tiene hijos, los educa mejor».
- «La experiencia es el nombre que la gente le pone a sus errores».
- «Guardar silencio es más complicado que hablar bien».
- «Por más dulce que sea el amor, no te alimentará».
- «Un corazón que ama, siempre es joven».
- «Una palabra bondadosa puede calentar tres meses de invierno».
- «Una rana en un estanque no sabe que existe el mar».
- «Agua que no has de beber, déjala correr».
- «La palabra debe ser vestida como una diosa y elevarse como un pájaro».
- «La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces».
- «Si te aplauden, nunca presumas hasta saber quién aplaudía».
- «Los tontos miran hacia el mañana, los sabios usan esta noche».
- «Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan».
- «El que ha desplazado la montaña es el que comenzó por quitar las pequeñas piedras».