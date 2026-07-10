El significado del proverbio chino «el trabajo del pensamiento es como perforar un pozo: el agua es turbia al principio, pero luego se clarifica»

Los proverbios son reflexiones en forma de frase breve que transmiten una enseñanza, lección de vida o reflexión moral. Muchos de estos refranes fueron pronunciados hace cientos de años por los grandes filósofos de la época y a día de hoy siguen guiando a miles de personas. Incluso algunos se convierten en tendencia en este 2026, como este último proverbio que hace referencia a que las mejores decisiones salen fruto de la paciencia y la reflexión.

«Sentencia, adagio o refrán». Así es como recoge la Real Academia Española el concepto de proverbio, que viene de la Biblia con los famosos proverbios bíblicos, del griego y latín, del periodo grecorromano o los llamados proverbios orientales, que son los que mejor han envejecido a lo largo del tiempo y que perduran hoy en día.

«El trabajo del pensamiento es como perforar un pozo: el agua es turbia al principio, pero luego se clarifica». Este es el proverbio chino que se ha hecho viral en los últimos días y tiene un significado claro: las mejores ideas, soluciones y decisiones vienen fruto de la paciencia y las buenas reflexiones. El símil es claro: siempre que se excava un pozo, al principio sale barro y agua en malas condiciones, pero con paciencia se llega a buen puerto y aguas más claras. Y la vida es similar: para encontrar una gran solución hay que trabajar poco a poco y hay que tener paciencia para llegar hasta ella.

El proverbio viral y los más famosos

«El trabajo del pensamiento es como perforar un pozo: el agua es turbia al principio, pero luego se clarifica». Este es el proverbio que se ha hecho viral en los últimos días, pero a lo largo de la historia podemos encontrar grandes reflexiones como las que vamos a exponer a continuación: