Las acusaciones personadas en el caso BBVA-Villarejo solicitarán al juez el ingreso inmediato en prisión del ex presidente de la entidad Francisco González, una vez acordada la apertura de juicio oral por la contratación del ex comisario José Manuel Villarejo. Junto a esa petición, reclamarán que el banco deposite una fianza de 381 millones de euros o, en caso contrario, que se proceda al embargo de bienes por ese importe para garantizar las responsabilidades económicas que, a su juicio, se derivan del procedimiento. Las acusaciones esperarán a que la Fiscalía exija estas medidas para sumarse, o las pedirán si el Ministerio Público no ejerce su competencia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la solicitud económica se divide en 183 millones de euros, correspondientes a la multa impuesta para BBVA como persona jurídica, y otros 198 millones cuya incorporación reclama la acusación ejercida por Luis Pineda. Este sostiene que la entidad debe responder también por los perjuicios presuntamente ocasionados por la contratación de Villarejo y por las actuaciones que se investigan en la causa.

La petición se produce apenas unas horas después de que el juez acordara la apertura de juicio oral contra el banco y varios de sus antiguos directivos, entre ellos Francisco González, en una resolución que sienta en el banquillo a BBVA como persona jurídica por 52 delitos y al ex presidente por su presunta participación en la contratación de los trabajos desarrollados por el entramado empresarial del excomisario.

La petición de prisión

Las acusaciones consideran que, una vez abierta la fase de juicio oral, concurren los requisitos para solicitar el ingreso en prisión de Francisco González mientras se sustancia el procedimiento. La petición será formulada durante la comparecencia prevista este viernes ante el órgano judicial y quedará a expensas de la decisión que adopte el magistrado.

En paralelo, reclamarán que BBVA constituya una fianza por 381 millones de euros para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias. En caso de que la entidad no consignara dicha cantidad, las acusaciones pedirán que se acuerde el embargo de bienes suficientes hasta cubrir ese importe.

183 millones de multa y otros 198 millones

La cifra reclamada responde a dos conceptos distintos. Por un lado, 183 millones de euros corresponden a la multa cuya imposición solicitan las acusaciones contra BBVA como persona jurídica por los delitos que se le atribuyen en el procedimiento.

Por otro lado, la acusación ejercida por Luis Pineda solicita añadir 198 millones de euros adicionales al considerar que la entidad debe responder civilmente por los daños que, a su juicio, provocaron los encargos realizados al ex comisario Villarejo. Con ello, la responsabilidad económica que las acusaciones pretenden garantizar mediante fianza o embargo asciende a 381 millones de euros.

La comparecencia de este viernes servirá para que las distintas partes formulen sus peticiones sobre las medidas cautelares personales y patrimoniales antes del inicio de un juicio que sentará en el banquillo tanto a la antigua cúpula del banco como a la propia entidad por la contratación de los trabajos presuntamente ilícitos encargados al ex comisario José Manuel Villarejo.