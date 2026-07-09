La apertura de juicio oral acordada este jueves por la Audiencia Nacional sitúa al BBVA ante una de las mayores crisis de su historia. El banco tendrá que responder como persona jurídica en el caso Villarejo acusado de un presunto delito continuado de cohecho y de 52 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, un volumen de acusaciones sin precedentes para una entidad financiera española.

La resolución supone un punto de inflexión después de casi una década de investigación. A partir de ahora, ya no se trata de una instrucción judicial, sino de un procedimiento que llegará a juicio con el BBVA sentado en el banquillo junto a antiguos máximos responsables de la entidad, entre ellos el expresidente Francisco González y el exjefe de Seguridad Julio Corrochano. Delitos entre los que se incluye el seguimiento y espionaje al director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

El auto considera que existen elementos suficientes para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuicie la posible responsabilidad penal del banco. En concreto, mantiene la acusación contra la entidad por un delito continuado de cohecho (al amparo de los artículos 31 bis y 427 bis del Código Penal), y por 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, derivados de los trabajos presuntamente realizados por el entramado empresarial del ex comisario José Manuel Villarejo.

Un caso que tiene buena parte de su base en la pieza separada número 9, redactada por Luis Pineda desde la cárcel, donde estuvo tres años acusado de una serie de delitos contra BBVA de los que fue finalmente absuelto, en lo que el propio Pineda ha calificado como «una organización criminal que orquestó» su arresto.

Multiplica la gravedad del caso

La cifra de 52 delitos refleja la dimensión que la Fiscalía atribuye a las actuaciones investigadas. No se trata de un único episodio, sino de una sucesión de actuaciones que, según el escrito de acusación incorporado al auto, habrían afectado a decenas de personas y operaciones distintas durante varios años.

Esa acumulación convierte al BBVA en uno de los pocos grandes bancos españoles llamados a responder penalmente por un número tan elevado de presuntos delitos en un mismo procedimiento.

Además del banco, la causa mantiene la acusación contra buena parte de la antigua cúpula que dirigía la entidad durante los contratos con Cenyt. El Ministerio Fiscal solicita para el BBVA una multa de cinco años por el delito continuado de cohecho y otra sanción económica por cada uno de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que atribuye a la persona jurídica.

La responsabilidad penal de BBVA

El aspecto más relevante del auto es que la Audiencia Nacional mantiene viva la responsabilidad penal del propio banco. Es decir, el juicio no se limitará a depurar la actuación de antiguos directivos, sino que analizará si la entidad, como persona jurídica, incurrió en responsabilidad penal por los hechos investigados y si sus sistemas de control fueron suficientes para impedirlos.

La resolución identifica expresamente al BBVA entre los acusados y acuerda la apertura de juicio oral por un presunto delito de cohecho y 52 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, consolidando así el mayor frente judicial al que se enfrenta la entidad desde su fundación.