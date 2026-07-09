El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado la apertura de juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas por los presuntos encargos ilegales realizados al excomisario José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2016, dentro de la pieza 9 del conocido como caso Tándem.

En el auto, el magistrado envía a juicio a la entidad bancaria como persona jurídica por un delito continuado de cohecho y por 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Principales acusados

Por su parte, Francisco González se sentará en el banquillo acusado de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.

Junto al expresidente del BBVA también serán juzgados varios exdirectivos de la entidad, así como el excomisario José Manuel Villarejo y otros investigados vinculados a los supuestos encargos que, según las acusaciones, habrían servido para obtener información confidencial de empresarios, rivales y otras personas de interés para el banco.

Plazo de 3 días antes del embargo

El magistrado ha fijado una fianza de 1.173.333 euros para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento. En caso de que los acusados no la depositen en el plazo de tres días, el juez advierte de que se procederá al embargo de sus bienes.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada de celebrar el juicio. A partir de este momento, las defensas disponen de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.