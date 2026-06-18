Eduardo Ortega, acusado en el ‘caso Villarejo’, vuelve a ser juez y desafía a la Audiencia Nacional

Eduardo Ortega Martín, hasta hace meses director de los Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA y acusado en el caso Villarejo, ha regresado a la carrera judicial como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cuando la causa se encuentra pendiente de apertura de juicio oral. Su decisión cambia el escenario procesal y sitúa a la Audiencia Nacional ante la tesitura de tener que impulsar un procedimiento penal que afecta ya a un juez en activo.

La reincorporación de Ortega a la judicatura fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 4 de mayo. El hasta hace poco responsable de los Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA regresó al servicio activo para ocupar una plaza de magistrado especialista en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El movimiento se produce mientras continúa abierto el procedimiento derivado del caso Ausbanc y Luis Pineda, en el que figura como acusado junto a otros investigados. Precisamente esta circunstancia ha llevado a la representación de Luis Pineda a reclamar al instructor la apertura «inmediata» del juicio oral, al considerar que todas las acusaciones ya han presentado sus escritos de calificación provisional.

La petición incorpora un elemento añadido. La acusación solicita que, una vez acordada la apertura de juicio oral, se comunique la situación al Consejo General del Poder Judicial para que valore la aplicación de los mecanismos previstos en los artículos 383 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de jueces y magistrados sometidos a procedimiento penal. Dicho de otro modo, que se valore si puede seguir siendo juez en lo que dura el procedimiento, y hasta que se vea si hay o no una sentencia de culpabilidad.

De BBVA a magistrado en activo

Hasta ahora, la presencia de Ortega en la causa le afectaba principalmente como uno de los máximos responsables jurídicos de BBVA en los tiempos de Francisco González, momento en que se produjeron los presuntos delitos.

Sin embargo, su regreso a la carrera judicial modifica sustancialmente la dimensión institucional del asunto. Cualquier avance procesal relevante dejaría de afectar únicamente a un directivo bancario (o ex directivo) para proyectarse también sobre un miembro en activo de la judicatura.

La presión sobre la Audiencia Nacional

La representación de Luis Pineda sostiene que la causa ya se encuentra en condiciones de pasar a la fase de juicio oral y reclama que el tribunal actúe sin más demora.

La paradoja es que quien durante años ejerció como uno de los principales responsables jurídicos de BBVA ha vuelto a ocupar plaza judicial mientras sigue pendiente la resolución de una causa penal en la que figura acusado. Una circunstancia que coloca ahora el foco no sólo sobre el procedimiento de la Audiencia Nacional, sino también sobre la respuesta que deba dar el CGPJ.