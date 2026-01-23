La pieza separada nº 9 del caso Villarejo y BBVA vuelve a tensarse. La acusación particular ejercida por Luis Pineda y Ausbanc ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción nº 6 que requiera al superior jerárquico del fiscal para que, en un plazo improrrogable de diez días, presente su escrito de acusación o explique los motivos por los que no lo ha hecho. Según el escrito registrado el 14 de enero de 2026, al que ha tenido acceso este diario, el Ministerio Fiscal lleva año y medio sin entregar la calificación provisional, pese a que desde junio de 2024 dispone de un plazo habilitado para ello.

La acusación recuerda que ella sí cumplió en plazo (el 15 de septiembre de 2024) con la presentación de su escrito, en el que solicita la apertura de juicio oral contra nueve personas y contra BBVA como persona jurídica. Sin embargo, y pese a un duro informe previo de la propia Fiscalía reclamando que la causa se adaptara al procedimiento ordinario, el ministerio Público continúa sin pronunciarse. La situación, denuncia la acusación, está generando «dilaciones indebidas» que afectan a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y comprometen la viabilidad de la causa ante el fallecimiento o deterioro de salud de testigos y procesados clave.

Caso Villarejo–BBVA

Como destaca la propia pieza separada número 9, el pasado 8 de julio de 2025 se dictó auto declarando la inimputabilidad del excomisario Enrique García Castaño por un estado de salud «aparentemente irreversible», lo que ha supuesto el archivo respecto a él mientras persista su situación. A ello se suma el fallecimiento del ex secretario general de BBVA, José Maldonado, testigo relevante cuya declaración ya no podrá completarse en un eventual juicio. También murió el 6 de noviembre de 2025 Luis Suárez Jordana, personado como acusación particular y firmante de conclusiones provisionales.

La acusación subraya que el retraso de la Fiscalía perjudica de forma directa la búsqueda de la verdad, especialmente porque, advierte, «se nos mueren las partes y los testigos». El escrito también menciona la entrevista concedida el 10 de julio de 2025 por José Manuel Villarejo a Confilegal, en la que el excomisario sostuvo que «el BBVA, el CNI y altos mandos policiales urdieron destruir al presidente de Ausbanc porque se había convertido en un peligro». La acusación aporta la portada y enlace de dicha publicación como prueba del contexto mediático y de la persistencia de indicios que, a su juicio, justifican acelerar la fase de acusación.

La parte también critica que la dilación beneficia únicamente al BBVA, entidad a la que considera «acusada por poderosísimos indicios de responsabilidad criminal», recogidos ya en el auto de 18 de junio de 2024. Asegura que el retraso no puede justificarse, pues las conclusiones de la Fiscalía son provisionales y podrían modificarse posteriormente conforme permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Francisco González y los abusos

En el trasfondo de la pieza separada nº 9 subyace la relación histórica entre BBVA, su expresidente Francisco González y las actuaciones policiales y privadas vinculadas a Villarejo que, según diversas causas, se habrían utilizado para neutralizar a empresarios, rivales corporativos y organizaciones como Ausbanc.

El escrito presentado por la acusación particular recuerda estos episodios al hacer referencia a la entrevista de Villarejo, en la que se apunta directamente a la cúpula del banco durante la etapa de González. Según esa versión (que forma parte del acervo de indicios en distintas piezas del caso Tándem), los servicios del ex comisario se habrían empleado para espiar o desacreditar a Luis Pineda y a Ausbanc, quienes mantenían una intensa actividad legal y mediática contra diversas entidades financieras.

La acusación destaca que estos hechos, sumados a la muerte de testigos esenciales y a la declaración de inimputabilidad de uno de los principales mandos policiales implicados, hacen urgente que la Fiscalía cumpla con su obligación procesal para evitar que el procedimiento se deteriore hasta quedar vacío de contenido. En su escrito, solicita con claridad que el juez requiera al superior jerárquico del fiscal «por segunda vez», reclamando no solo la entrega inmediata del escrito de acusación, sino también una explicación detallada de por qué no se ha presentado en tiempo y forma.