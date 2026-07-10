Henry David Thoreau, poeta y filósofo estadounidense: «Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino»
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Henry David Thoreau, escritor, poeta, filósofo y naturalista estadounidense, continúa inspirando a millones de personas por su defensa de la libertad individual, la sencillez y la conexión con la naturaleza. Entre sus numerosas reflexiones destaca una que continúa vigente más de siglo y medio después: «Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino». Esta frase resume una de las principales ideas de Thoreau: la manera en la que una persona se percibe condiciona el rumbo de su vida.
Henry David Thoreau nació el 12 de julio de 1817 en Concord, Massachusetts, y formó parte del movimiento trascendentalista, que defendía la importancia de la intuición, la independencia moral y el contacto con el mundo natural. Lejos de buscar fama o riqueza, escogió una vida sencilla, priorizando el valor del silencio, la contemplación de la naturaleza y la importancia de cuestionar las normas sociales cuando éstas alejan al individuo de su verdadera esencia.
La reflexión de Henry David Thoreau sobre el destino
Cuando Thoreau afirmó que «Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino», consideraba que cada persona construye su futuro a partir de las ideas que mantiene sobre sí misma. Si alguien se considera incapaz de cambiar, difícilmente lo hará.
Uno de los rasgos que mejor definieron a Thoreau fue su defensa de la independencia personal. Otra de las grandes enseñanzas del filósofo estadounidense fue la importancia de simplificar la vida; consideraba que al reducir lo superfluo permitía ganar tiempo para aquello que realmente aporta sentido: aprender, crear, compartir y contemplar.
La frase «Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino» ha cobrado mucha fuerza en los últimos años porque recuerda una verdad que transciende épocas y fronteras: la manera en que cada persona se percibe condiciona la forma en que actúa, afronta las dificultades y persigue sus objetivos.
Las mejores frases
- «Simplifica tu vida Mantén tus necesidades y deseos simples y disfruta de lo que tienes Vive en el presente»
- «El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que intercambias por ello»
- «No es lo que miras lo que importa, es lo que ves»
- «Todas las cosas buenas son salvajes y libres»
- «Si uno avanza con confianza en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado»
- «Haber mejorado un poco la vida de una sola persona, eso es tener éxito»
- «Piensa por ti mismo, o los demás pensarán por ti sin pensar en ti»
- «Un paseo matutino es una bendición para todo el día»
- «Debes vivir el presente, lanzarte en cada ola y encontrar tu eternidad en cada momento»
- «Si has construido castillos en el aire, ahora pon los cimientos debajo de ellos»
- «Cada roble comenzó como una pequeña semilla que se mantuvo firme»
- «La felicidad es como una mariposa cuanto más la persigues, más se aleja si diriges tu atención a otras cosas, se posará sobre tu hombro»
- «Las únicas personas que llegan a lugares interesantes son las que se pierden»
- «Que nada se interponga entre tú y la luz»
- «El secreto del logro es tener en mente la imagen de un resultado exitoso»
- «Lo que está delante y detrás de nosotros es pequeño comparado con lo que llevamos dentro»
- «No hay remedio para el amor sino amar más»
- «Si un hombre no sigue el ritmo de sus compañeros, quizá sea porque escucha un tambor diferente»
- «La vida de la ciudad es millones de personas que se sienten solas juntas»
- «Sigue un camino, aunque sea estrecho y torcido, en el que puedas caminar con amor y reverencia»
- «No desesperes de tu vida Tienes la fuerza suficiente para superar tus obstáculos»
- «Se necesitan dos para decir la verdad uno para hablar y otro para escuchar»
- «La mayoría de los lujos y muchas comodidades son obstáculos para la elevación de la humanidad»
- «Este mundo no es más que un lienzo para nuestra imaginación»
- «¿De qué sirve una casa si no tienes un planeta tolerable para ponerla?»
- «No pierdas el control de tus sueños o aspiraciones si lo haces, habrás dejado de vivir»
- «La mañana es cuando estoy despierto y hay un amanecer en mí»
- «Para no descubrir, al morir, que no había vivido»
- «Creo que hay un magnetismo sutil en la naturaleza que, si nos entregamos a él, nos guiará correctamente»
- «Todas las cosas en este mundo deben verse con ojos juveniles y esperanzados»
- «El alma crece por sustracción, no por adición»
- «Hasta que no nos perdemos, no comenzamos a encontrarnos a nosotros mismos»
- «Compórtate de manera que el aroma de tus acciones haga más dulce el ambiente»
- «Lee los mejores libros primero, o quizá no tengas la oportunidad de leerlos»
- «Uno debe conservar un poco de verano, incluso en pleno invierno»