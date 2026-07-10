Revés judicial para Bad Bunny: el Tribunal rechaza archivar la demanda de su ex novia, quien le reclama 40 millones de dólares

En medio de su exitosa gira internacional, Debi Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny ha recibido un duro mazazo judicial. Según lo publicado, el artista ha perdido una batalla judicial contra su ex novia, Carliz de la Cruz Hernández. Ha sido el Tribunal Supremo de Puerto Rico quien ha emitido un fallo a favor de ella, rechazando los intentos del equipo del cantante por desestimar la demanda. El caso se remonta a 2023, cuando la joven denunció al cantante y su sello discográfico por utilizar, presuntamente sin su autorización, una grabación de su voz pronunciando la frase Bad Bunny, baby, convertida con el paso de los años en una seña de identidad de la mayoría de las canciones del mencionado.

Tal y como recoge la demanda, el audio fue grabado en 2015, cuando ambos mantenían una relación sentimental. Años después, esa grabación acabó formando parte de los temas Pa’ Ti («017) y Dos Mil 16 (2022), además de utilizarse de forma habitual en promociones, campañas publicitarias y conciertos del artista. Cabe recordar que Carliz de la Cruz Hernández y Benito Martínez (nombre real del cantante) mantuvieron una relación entre 2011 y 2016, por lo que, según sostiene la demandante, el uso comercial de su voz comenzó una vez finalizada su historia de amor.

En una sentencia que confirma en parte y revoca algunas causas de acción contra Rimas Entertainment – manejadores de Bad Bunny – el Tribunal Supremo determinó que la ex novia del artista, Carliz De la Cruz Hernández tiene derecho a reclamar por el uso de su voz en una frase… pic.twitter.com/OxG574JoOg — BonitaRadio (@Bonita_Radio) July 9, 2026

Carliz, que es abogada, reclama al cantante una indemnización de 40 millones de dólares al considerar que él y su sello discográfico explotaron su voz con fines comerciales sin contar su autorización ni con un acuerdo que regulase la cesión de esos derechos. Pero eso no es todo. Y es que, durante el procedimiento, Carliz ha asegurado que nunca dio un consentimiento formal para el uso comercial de la grabación y que, incluso, rechazó una propuesta para ceder sus derechos antes del lanzamiento de Un Verano Sin Ti, el álbum que terminó por transformar a Bad Bunny en todo un fenómeno mundial.

Según su versión, pese a su negativa, la frase Bad Bunny, baby, continuó utilizándose, convirtiéndose en una de las señas de identidad del artista, tanto en sus canciones como en sus actuaciones en directo. Un detalle que complicó aún más el caso y que le ha llevado a Carliz a reclamar la estratosférica cifra mencionada por presuntos daños ocasionados.

En cualquier caso, este último fallo no supone que Bad Bunny haya sido condenado ni obligado a pagar la cantidad que le reclama su ex pareja, por ahora. Lo que ha ocurrido es que, simplemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha decidido que la demanda siga su curso, al considerar que las reclamaciones de Carliz de la Cruz deben ser analizadas en un juicio. Será en ese proceso donde ambas partes presenten sus respectivas pruebas y el juez determine si el cantante actuó o no de la manera correcta.