La reflexión de Paulo Coelho, escritor (78 años): «Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante», resume una idea que ha acompañado a millones de lectores en todo el mundo. El autor brasileño defiende que la ilusión por alcanzar un objetivo es el verdadero impulso que da sentido a la vida, por encima incluso del resultado final. Una filosofía basada en la perseverancia, el crecimiento personal y la importancia de no renunciar a aquello que nos motiva, incluso cuando el camino está lleno de obstáculos.

Esta frase nos enseña que la esperanza es el motor de la vida y que no es solo el objetivo final lo que importa. Así lo explicaba el autor de ‘El alquimista’, donde también explica que el mayor enemigo de los sueños es el miedo a fracasar. Si se tiene miedo, no se actúa, pero si se cree que es posible, la mente se encarga de buscar soluciones.

Por tanto, ser perseverante es importante, ya que eso ayuda al crecimiento personal. Todo eso ayuda a que cada persona tenga la capacidad de construir su propio destino, creyendo en sus posibilidades y no renunciando a sus aspiraciones.

Paulo Coelho

Paulo Coelho nació en Río de Janeiro el 24 de agosto de 1947. Es un novelista, dramaturgo y letrista brasileño. Es uno de los autores más leídos a nivel mundial, reconocido por sus obras de gran carga espiritual, autoayuda y búsqueda personal. Su éxito nació con su obra ‘El alquimista’ en 1988. Es considerado el libro brasileño más vendido de la historia, traducido a decenas de idiomas, y ha superado los 150 millones de ejemplares vendidos.

En cuanto a su faceta personal, tuvo una vida turbulenta. En su juventud fue internado en un centro psiquiátrico por su rebeldía, se vinculó al movimiento hippie, trabajó como compositor musical y fue encarcelado brevemente por la dictadura militar en Brasil. Ha logrado más de 340 millones de copias de sus libros a nivel mundial y actualmente se desempeña como consejero especial de la UNESCO.