El paraíso español donde veranea Dani Olmo: aguas cristalinas, calas escondidas y una gastronomía inmejorable

Mientras juega el Mundial de 2026, Dani Olmo tiene muy presente el lugar donde pasó algunos de los veranos más felices de su vida. Lejos de los grandes destinos turísticos, guarda un vínculo especial con Torredembarra, un municipio de la Costa Dorada que se convirtió en el escenario de su infancia y donde aprendió a disfrutar tanto del deporte como del mar. Sus playas, su entorno natural y su gastronomía han convertido este rincón de España en un paraíso.

Mucho antes de convertirse en uno de los futbolistas más destacados de su generación, el jugador disfrutaba de las vacaciones junto a su familia en Torredembarra, una localidad situada en la provincia de Tarragona que siempre ha ocupado un lugar privilegiado en sus recuerdos. Allí compartió innumerables jornadas con sus padres y con su hermano Carlos, entre baños, partidos de fútbol playa y largas tardes al aire libre.

De hecho, Olmo ha demostrado en varias ocasiones que mantiene intacto ese vínculo emocional. Hace un tiempo publicó en sus redes sociales una fotografía de cuando era un niño junto a su hermano en la playa de La Paella, acompañándola de un mensaje que resumía perfectamente lo que ese lugar significa para él: «Nunca olvides de dónde vienes».

La playa preferida de Dani Olmo

Si hay un rincón que ocupa un lugar destacado en la memoria de Dani Olmo, ese es la playa de La Paella. Allí pasó buena parte de su infancia y adolescencia y también participó, hasta los 14 años, en el tradicional torneo de fútbol playa que se celebra en este arenal.

No resulta difícil entender por qué este enclave dejó una huella tan profunda en jugador del Mundial. La Paella es la playa más extensa de Torredembarra, con alrededor de 800 metros de longitud, y destaca por su arena fina, sus aguas cálidas y transparentes y un ambiente especialmente tranquilo que la convierte en uno de los destinos preferidos por las familias.

Ese carácter familiar fue precisamente uno de los motivos por los que los padres del futbolista la eligieron durante tantos veranos. A ello se suma una amplia oferta de actividades deportivas que permite combinar el descanso con el ejercicio físico, algo que encajaba perfectamente con un niño que ya entonces mostraba una enorme pasión por el fútbol.

Además de las zonas habilitadas para la práctica de fútbol playa y voleibol, el litoral ofrece la posibilidad de practicar deportes acuáticos como paddle surf, kayak, surf, snorkel o submarinismo, convirtiéndose en un destino muy completo para quienes buscan disfrutar del Mediterráneo desde diferentes perspectivas.

Mucho más que sol y playa

Aunque sus playas son el principal reclamo, Torredembarra ofrece numerosos atractivos que van mucho más allá del turismo de sol y playa. Situada a apenas veinte minutos de Tarragona, esta localidad de alrededor de 18.000 habitantes consigue cada verano atraer a miles de visitantes gracias a una combinación de patrimonio, naturaleza y tranquilidad difícil de encontrar en otros puntos de la costa mediterránea.

Uno de sus grandes símbolos es el faro, considerado uno de los más singulares del litoral español. Diseñado por el arquitecto Josep Llinàs i Carmona, su silueta se ha convertido en una de las imágenes más representativas del municipio. Durante todo el año se organizan visitas guiadas que permiten conocer tanto su historia como las espectaculares vistas que ofrece sobre el Mediterráneo.

El casco urbano también conserva importantes elementos patrimoniales. El castillo, que actualmente alberga la sede del Ayuntamiento, constituye uno de los edificios históricos más destacados de la localidad. Muy cerca se encuentran la iglesia parroquial de Sant Pere, la histórica Torre de la Vila y diferentes calles del centro histórico y del barrio marítimo que mantienen buena parte de su encanto.

Todo ello convierte a Torredembarra en un destino que invita a pasear sin prisas, descubriendo pequeños rincones que conservan la esencia de los municipios pesqueros de la Costa Dorada.

Una gastronomía perfecta

Hablar de la Costa Dorada también es hablar de una cocina profundamente ligada al mar. En Torredembarra abundan los bares y restaurantes donde es posible degustar algunas de las recetas más representativas de la gastronomía mediterránea, elaboradas con productos frescos procedentes de la costa.

Entre las propuestas más habituales destacan los mejillones a la marinera, los escabeches, la sepia, el pulpo o los pescados de temporada, platos que forman parte de la identidad culinaria del municipio y que cada verano atraen tanto a visitantes nacionales como internacionales.

La oferta gastronómica se completa con arroces, mariscos y otras especialidades tradicionales que permiten descubrir la riqueza de una cocina basada en el producto y en las recetas transmitidas de generación en generación.

Cuando sabemos todo esto, resulta mucho más fácil comprender por qué Dani Olmo ha encontrado en Torredembarra un rincón perfecto para desconectar del ruido cuando necesita un poco de aire.