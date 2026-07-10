Colas kilométricas en Lidl desde hoy, viernes 10 de julio, por la hamaca con sombrilla inclinable que te va a solucionar el verano en la playa

Estamos por fin a viernes, y es posible que uno de los planes que puede que tengas para hoy, o para el fin de semana, sea el de irte a la playa o a la piscina. Si es así, o ya te preparas para las vacaciones, nada como estar bien equipado pero a la vez, que no tengas que cargar más de la cuenta. Y en este contexto, tenemos que hablarte ahora de la hamaca con sombrilla inclinable que llega ahora a Lidl y que seguro que provocará colas.

En concreto, estamos hablando de la tumbona de playa de la marca Crivit, que Lidl pone a la venta hoy pero por el momento, tan sólo en su bazar online. Una tumbona que como vamos a ver, va un paso más allá de lo habitual ya que no sólo sirve para tumbarse, sino que también funciona como carrito de transporte, lo que permite evitar cargar con todo a cuestas. A eso se suma un toldo regulable para protegerse del sol y un diseño pensado para plegarse fácilmente y todo ello por 25,99 euros de modo que es del todo comprensible que muchos no duden y ya se hayan hecho con una.

Colas en Lidl por su hamaca con sombrilla inclinable

Lo que marca la diferencia en el caso de este producto de Lidl no es tanto su función como hamaca o tumbona, sino lo que permite hacer antes de usarla ya que cuando está plegada se convierte en un pequeño carro con ruedas donde se pueden colocar toallas, bolsas o cualquier otro accesorio de playa, de modo que cuando llegamos a nuestro destino, que puede ser la playa o la piscina, podemos movernos sin problema con nuestro carro y llevarlo todo sin tener que cargarlo a cuestas. Una vez estemos en la arena o en el borde de la piscina, el cambio es rápido. Se despliega sin complicaciones y pasa a funcionar como una tumbona convencional.

Comodidad ajustable y sombra cuando más se necesita

Ya en uso, cumple con lo que se espera. El respaldo se puede regular en varias posiciones, lo que permite tumbarse completamente o mantenerse algo incorporado según el momento. Es un detalle básico, pero necesario para adaptarse a distintas situaciones a lo largo del día.

El toldo ajustable es otro de los elementos que más se agradecen. Se puede mover de forma independiente para cubrir la cara o la parte superior del cuerpo, lo que ayuda a evitar la exposición directa en las horas más intensas. No sustituye a una sombrilla grande, pero sí resuelve momentos concretos sin tener que levantarse continuamente. También incorpora un reposacabezas cómodo y un pequeño compartimento de red en la parte trasera del respaldo.

Materiales pensados para el uso real del verano

En cuanto a su construcción, la estructura es de aluminio, lo que permite mantener un buen equilibrio entre resistencia y ligereza. No resulta pesada de mover y, al mismo tiempo, está preparada para un uso continuado en exteriores sin deteriorarse con facilidad. Y en cuanto a la superficie de la tumbona, está fabricada con un tejido resistente al desgarro y de secado rápido, algo fundamental en entornos como la playa o la piscina ya que no sólo aguanta bien el uso, sino que evita que la humedad se convierta en un problema tras mojarse o estar en contacto con arena.

Puede soportar hasta unos 110 kilos y, en formato tumbona, alcanza unas medidas aproximadas de 147 centímetros de largo por 67 de ancho. En posición de asiento, cambia ligeramente su formato, lo que permite adaptarse a distintos momentos del día sin perder comodidad.

Ligera, plegable y pensada para no ocupar de más

Otro punto a tener en cuenta es lo fácil que resulta transportarla y guardarla. Con un peso de unos 4,3 kilos, se maneja sin dificultad y, gracias a sus dos ruedas, se desplaza con bastante soltura incluso cuando va cargada. Además, cuando está plegada, ocupa menos espacio y permite utilizarse como carrito de transporte, lo que añade un extra de funcionalidad y se puede guardar en casa o en el maletero sin que se convierta en un problema.

Solo online y en dos colores sin complicaciones

Este producto no se encuentra en tiendas físicas sino que Lidl ha optado por venderlo exclusivamente a través de su web, algo que cada vez es más habitual en artículos concretos, sobre todo en temporada de verano. Está disponible en dos colores, verde y azul, con un diseño sencillo y un precio de 25,99 euros .Una hamaca funcional y bonita con la que Lidl nos facilita el transporte hasta la playa y a la vez, tenemos una tumbona cómoda una vez allí. No es un producto que cambie por completo la experiencia, pero sí puede hacer que todo resulte un poco más sencillo, que al final es lo que muchos buscan en este tipo de compras.