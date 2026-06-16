CRÓNICA

Bad Bunny se va y Madrid entra en modo bajón postperreo: el fenómeno boricua llega a su fin tras 10 días

Durante diez días, Madrid vivió completamente volcada en el fenómeno Bad Bunny

Más que una gira, fue una experiencia cultural masiva que reunió a cientos de miles de fans llegados de toda España

El universo de Benito se adueñó de la capital, desde La Casita hasta los looks del público y la presencia de rostros conocidos

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Marta Menéndez
  • Marta Menéndez
  • Jefa de Corazón y Crónica Social en COOL. Periodista especializada en celebrities, televisión, moda y realeza, llevo años siguiendo de cerca la actualidad social y los personajes que marcan la conversación pública. A lo largo de mi trayectoria he trabajado en medios como Cadena SER, El Independiente, Revista Capital y Diez Minutos, combinando información, análisis y contenido digital. Hoy cuento las historias que hay detrás de los grandes nombres de la crónica social, con especial atención a la actualidad del corazón, las casas reales y el universo televisivo.

Durante diez días, Madrid vivió en clave Bad Bunny. No fue solo una sucesión de conciertos con entradas agotadas, ni una gira capaz de reunir a decenas de miles de personas noche tras noche. Fue algo más grande. Una ciudad tomada por fans llegados desde todos los rincones de España y de medio mundo, hoteles rozando el lleno, vuelos disparados, terrazas sonando a reguetón y una sensación compartida de estar asistiendo a uno de esos fenómenos culturales que trascienden la música.

Durante unos días, el universo de Benito Antonio Martínez Ocasio se apoderó de la capital. Desde la ya icónica Casita que revolucionó las redes sociales hasta los famosos que desfilaron por los conciertos, pasando por las colas interminables, los looks inspirados en el artista, los cánticos en el metro o la lluvia que convirtió una de las noches en una postal para el recuerdo, Madrid se transformó en una pequeña extensión de Puerto Rico. Todo giraba alrededor de un mismo nombre.

El cantante Bad Bunny durante su concierto en Madrid. (Foto: Europa Press)
El cantante Bad Bunny durante su concierto en Madrid. (Foto: Europa Press)

Para entender la dimensión real de este fenómeno, COOL se desplazó este 15 de junio al último concierto de Bad Bunny en la capital, el cierre de una residencia histórica que ha dejado imágenes, cifras y emociones difíciles de igualar. Entre fans que llevaban meses esperando este momento, visitantes que organizaron sus vacaciones en torno a una entrada y una ciudad completamente volcada con el artista, recorremos el escenario donde se ha escrito uno de los capítulos musicales y sociales más importantes del año.

Así se vivió el último concierto de Bad Bunny en Madrid

Desde varias horas antes de que comenzara el espectáculo, el ambiente alrededor del Metropolitano ya dejaba claro que no era una noche cualquiera. Grupos de amigos haciéndose fotos con el merchandising, banderas de Puerto Rico, camisetas de Debí Tirar Más Fotos y miles de personas apurando las últimas cervezas antes de entrar al estadio componían la postal de una despedida anunciada. Después de nueve noches históricas, Madrid afrontaba el último baile de Bad Bunny con la sensación de estar cerrando un capítulo que había trascendido lo puramente musical. Dentro, más de 60.000 personas recibieron al artista con un rugido ensordecedor cuando apareció sobre el escenario para arrancar una noche que mezcló nostalgia, celebración y mucho perreo. «Un aplauso pa’ mami y papi, porque en verdad rompieron», arrancó al son de La MuDANZA. 

El repertorio volvió a recorrer todas las etapas de su carrera. Sonaron temas de Debí Tirar Más Fotos como BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL o PIToRRO DE COCO, pero también algunos de los grandes himnos que han marcado su trayectoria. El estadio explotó con Callaíta, Me Porto Bonito, Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, Safaera, MÓNACO, DÁKITI y Yonaguni, convertidas ya en clásicos capaces de poner a saltar a decenas de miles de personas al mismo tiempo. Uno de los momentos más emotivos llegó con DtMF, cuando miles de asistentes iluminaron las gradas mientras el cantante invitaba al público a disfrutar del momento y pensar en quienes ya no estaban. «No se olviden de disfrutar de las cosas sencillas de la vida. No se olviden de reír, de cantar, de bailar, de llorar cuando sea necesario», dijo.

Bad Bunny en uno de sus conciertos en Madrid. (Foto: Europa Press)
Bad Bunny en uno de sus conciertos en Madrid. (Foto: Europa Press)

La Casita volvió a convertirse en uno de los focos de atención de la noche. Como había ocurrido durante toda la residencia, los asistentes no solo miraban al escenario principal, sino también a este espacio convertido en símbolo de la gira, pendientes de descubrir qué rostros conocidos aparecían junto al artista. Entre los invitados del último concierto estuvieron Marta Díaz, Marina Rivers y Dulceida, mientras que en las gradas también se pudo ver a Aitana y al futbolista Sergi Roberto disfrutando del espectáculo. Entre canciones, saludos a los fans y continuas muestras de cariño hacia Madrid, Bad Bunny fue construyendo una despedida a la altura de un fenómeno que ha marcado el año musical en España. «Madrid, una vez más, gracias por esta noche», no dejaba de repetir.

El tramo final fue una auténtica celebración colectiva. Con el estadio completamente entregado, el puertorriqueño enlazó varios de sus mayores éxitos y convirtió el Metropolitano en una enorme pista de baile. La gran sorpresa exclusiva de esta última noche llegó con Columbia, cuando Quevedo apareció sobre el escenario para interpretarla junto a Bad Bunny, desatando la euforia del público. Después, el canario se quedó para cantar Quédate, haciendo temblar literalmente el Metropolitano en uno de los momentos más increíbles y emocionantes de la noche.

Cuando las últimas notas sonaron y las luces comenzaron a apagarse, miles de personas permanecieron unos minutos más en sus asientos, conscientes de que acababa de terminar una residencia histórica. Diez conciertos, más de 600.000 espectadores y un fenómeno cultural, social y económico sin precedentes que durante semanas convirtió Madrid en la capital mundial de Bad Bunny. Y, aunque en las últimas horas se había rumoreado la posibilidad de que el artista anunciara cinco nuevas fechas en España para los próximos meses y prolongara así su idilio con el público español, por el momento habrá que esperar para saber si el puertorriqueño volverá a subirse a un escenario en nuestro país más pronto de lo previsto.

El efecto Bad Bunny: una ciudad al completo

La magnitud del fenómeno empezó a hacerse evidente mucho antes de que Bad Bunny subiera al escenario en su primer concierto en Madrid, el pasado 30 de mayo. Según las estimaciones del sector, más de la mitad de los asistentes llegaron desde fuera de la región, convirtiendo la residencia del artista en un auténtico motor de atracción turística. Miles de personas planificaron sus viajes en torno a una entrada, desplazándose a la capital desde distintos puntos de España y también desde países como Francia, Italia, Portugal y numerosos destinos de Latinoamérica. La demanda generada por los conciertos impulsó la ocupación hotelera por encima del 80% en las fechas clave, llegando incluso a rozar el 87% en algunas jornadas. Durante esas semanas, Madrid se consolidó como el principal destino urbano del país, impulsada por uno de los acontecimientos musicales más multitudinarios del año.

Decenas de personas hacen cola antes de entrar al concierto de Bad Bunny. (Foto: Europa Press)
Decenas de personas hacen cola antes de entrar al concierto de Bad Bunny. (Foto: Europa Press)

Las cifras ayudan a entender la dimensión del fenómeno. Tras vender más de 600.000 entradas en apenas 24 horas, la residencia del artista se convirtió en uno de los mayores acontecimientos musicales celebrados en España en los últimos años. El impacto económico estimado para la ciudad oscila entre los 185 y los 220 millones de euros, una cantidad comparable a la facturación anual de toda la industria musical madrileña. Solo la venta de entradas habría generado cerca de 90 millones de euros, a los que se suman los ingresos derivados de hoteles, restauración, transporte, comercio y ocio nocturno. De hecho, la hostelería madrileña calculó una repercusión de hasta 28 millones de euros, mientras que el sector del ocio esperaba ingresar alrededor del 15% del impacto total generado por la presencia del artista en la capital.

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