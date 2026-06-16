Bad Bunny se va y Madrid entra en modo bajón postperreo: el fenómeno boricua llega a su fin tras 10 días

Desde varias horas antes de que comenzara el espectáculo, el ambiente alrededor del Metropolitano ya dejaba claro que no era una noche cualquiera. Grupos de amigos haciéndose fotos con el merchandising, banderas de Puerto Rico, camisetas de Debí Tirar Más Fotos y miles de personas apurando las últimas cervezas antes de entrar al estadio componían la postal de una despedida anunciada. Después de nueve noches históricas, Madrid afrontaba el último baile de Bad Bunny con la sensación de estar cerrando un capítulo que había trascendido lo puramente musical. Dentro, más de 60.000 personas recibieron al artista con un rugido ensordecedor cuando apareció sobre el escenario para arrancar una noche que mezcló nostalgia, celebración y mucho perreo. «Un aplauso pa’ mami y papi, porque en verdad rompieron», arrancó al son de La MuDANZA.

El repertorio volvió a recorrer todas las etapas de su carrera. Sonaron temas de Debí Tirar Más Fotos como BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL o PIToRRO DE COCO, pero también algunos de los grandes himnos que han marcado su trayectoria. El estadio explotó con Callaíta, Me Porto Bonito, Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, Safaera, MÓNACO, DÁKITI y Yonaguni, convertidas ya en clásicos capaces de poner a saltar a decenas de miles de personas al mismo tiempo. Uno de los momentos más emotivos llegó con DtMF, cuando miles de asistentes iluminaron las gradas mientras el cantante invitaba al público a disfrutar del momento y pensar en quienes ya no estaban. «No se olviden de disfrutar de las cosas sencillas de la vida. No se olviden de reír, de cantar, de bailar, de llorar cuando sea necesario», dijo.

La Casita volvió a convertirse en uno de los focos de atención de la noche. Como había ocurrido durante toda la residencia, los asistentes no solo miraban al escenario principal, sino también a este espacio convertido en símbolo de la gira, pendientes de descubrir qué rostros conocidos aparecían junto al artista. Entre los invitados del último concierto estuvieron Marta Díaz, Marina Rivers y Dulceida, mientras que en las gradas también se pudo ver a Aitana y al futbolista Sergi Roberto disfrutando del espectáculo. Entre canciones, saludos a los fans y continuas muestras de cariño hacia Madrid, Bad Bunny fue construyendo una despedida a la altura de un fenómeno que ha marcado el año musical en España. «Madrid, una vez más, gracias por esta noche», no dejaba de repetir.

El tramo final fue una auténtica celebración colectiva. Con el estadio completamente entregado, el puertorriqueño enlazó varios de sus mayores éxitos y convirtió el Metropolitano en una enorme pista de baile. La gran sorpresa exclusiva de esta última noche llegó con Columbia, cuando Quevedo apareció sobre el escenario para interpretarla junto a Bad Bunny, desatando la euforia del público. Después, el canario se quedó para cantar Quédate, haciendo temblar literalmente el Metropolitano en uno de los momentos más increíbles y emocionantes de la noche.

Cuando las últimas notas sonaron y las luces comenzaron a apagarse, miles de personas permanecieron unos minutos más en sus asientos, conscientes de que acababa de terminar una residencia histórica. Diez conciertos, más de 600.000 espectadores y un fenómeno cultural, social y económico sin precedentes que durante semanas convirtió Madrid en la capital mundial de Bad Bunny. Y, aunque en las últimas horas se había rumoreado la posibilidad de que el artista anunciara cinco nuevas fechas en España para los próximos meses y prolongara así su idilio con el público español, por el momento habrá que esperar para saber si el puertorriqueño volverá a subirse a un escenario en nuestro país más pronto de lo previsto.