Bad Bunny se va y Madrid entra en modo bajón postperreo: el fenómeno boricua llega a su fin tras 10 días
Durante diez días, Madrid vivió completamente volcada en el fenómeno Bad Bunny
Más que una gira, fue una experiencia cultural masiva que reunió a cientos de miles de fans llegados de toda España
El universo de Benito se adueñó de la capital, desde La Casita hasta los looks del público y la presencia de rostros conocidos
Durante diez días, Madrid vivió en clave Bad Bunny. No fue solo una sucesión de conciertos con entradas agotadas, ni una gira capaz de reunir a decenas de miles de personas noche tras noche. Fue algo más grande. Una ciudad tomada por fans llegados desde todos los rincones de España y de medio mundo, hoteles rozando el lleno, vuelos disparados, terrazas sonando a reguetón y una sensación compartida de estar asistiendo a uno de esos fenómenos culturales que trascienden la música.
Durante unos días, el universo de Benito Antonio Martínez Ocasio se apoderó de la capital. Desde la ya icónica Casita que revolucionó las redes sociales hasta los famosos que desfilaron por los conciertos, pasando por las colas interminables, los looks inspirados en el artista, los cánticos en el metro o la lluvia que convirtió una de las noches en una postal para el recuerdo, Madrid se transformó en una pequeña extensión de Puerto Rico. Todo giraba alrededor de un mismo nombre.
Para entender la dimensión real de este fenómeno, COOL se desplazó este 15 de junio al último concierto de Bad Bunny en la capital, el cierre de una residencia histórica que ha dejado imágenes, cifras y emociones difíciles de igualar. Entre fans que llevaban meses esperando este momento, visitantes que organizaron sus vacaciones en torno a una entrada y una ciudad completamente volcada con el artista, recorremos el escenario donde se ha escrito uno de los capítulos musicales y sociales más importantes del año.
Así se vivió el último concierto de Bad Bunny en Madrid
Las cifras ayudan a entender la dimensión del fenómeno. Tras vender más de 600.000 entradas en apenas 24 horas, la residencia del artista se convirtió en uno de los mayores acontecimientos musicales celebrados en España en los últimos años. El impacto económico estimado para la ciudad oscila entre los 185 y los 220 millones de euros, una cantidad comparable a la facturación anual de toda la industria musical madrileña. Solo la venta de entradas habría generado cerca de 90 millones de euros, a los que se suman los ingresos derivados de hoteles, restauración, transporte, comercio y ocio nocturno. De hecho, la hostelería madrileña calculó una repercusión de hasta 28 millones de euros, mientras que el sector del ocio esperaba ingresar alrededor del 15% del impacto total generado por la presencia del artista en la capital.