Mediaset intenta recuperar la marca ‘Pasapalabra’ para su nuevo concurso

Mediaset está intentando recuperar la marca Pasapalabra para el próximo concurso que está preparando en torno a la prueba más destacada del actual espacio de Antena 3, El Rosco. Así lo dio a conocer el grupo italoespañol en un encuentro con escasos medios de comunicación en los que se encontraba OKDIARIO, el pasado jueves 9 de junio. También se informó de que la productora holandesa MC&F, a la que pertenece la propiedad intelectual de El Rosco, va a demandar a Antena 3, ya que consideran que la nueva prueba final de Pasapalabra, AlaZ, se parece mucho a la anterior.

El conflicto de Mediaset con Pasapalabra: ¿Qué pasó hace seis años?

El conflicto judicial con Pasapalabra viene de hace años. Cuando el concurso se emitía en Telecinco, Mediaset tuvo un contencioso con la cadena británica, dueña del formato de Pasapalabra, ITV, principal grupo de comunicación audiovisual privado de Inglaterra.

Durante bastante tiempo, Mediaset emitió el exitoso programa gracias a un acuerdo de licencia del formato con Boca-Boca Producciones (que era licenciataria de ITV) pero Mediaset rompió el acuerdo, registró la marca Pasapalabra, teniendo en cuenta que Mediaset Italia fue la primera en emitir el programa con ese nombre ( Passaparola en italiano)

ITV es dueña del formato The Alphabet Game pero Mediaset aseguraba que El Rosco, la parte más famosa, nunca formó parte del formato porque no estaba así registrado y que era propiedad intelectual de la empresa holandesa MC&F.

Esto llevó al Tribunal Supremo a prohibir a Mediaset seguir emitiendo Pasapalabra en 2019 y Atresmedia, una vez lo licenció a ITV, lo convirtió de nuevo en un éxito dentro de su parrilla.

El conflicto de ‘Pasapalabra’ en Antena 3

Pero la lucha judicial continuó entre ITV y MC&F por los derechos de El Rosco. En mayo de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de MC&F y obligó a Antena 3 a suprimir la emisión de Pasapalabra con El Rosco.

En la sentencia, entre otras cosas, se recoge lo siguiente: El Rosco se incluye en la primera versión del concurso, que fue la versión italiana, con el nombre Passaparola», emitido por Mediaset Italia.

Lucha por la marca

Ahora, Mediaset pretende recuperar los derechos de titularidad de Pasapalabra que es una marca industrial y pertenecería a Mediaset Italia, ya que empezó allí el nombre, según comentó la empresa a los medios presentes en la mencionada reunión. Están a la espera de que lo haga oficial la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

También se aclaró que los derechos de titularidad de Pasapalabra los reclamó Mediaset hace cuatro años.

En el caso de que Mediaset recupere la marca, significaría que Antena 3 no podrá volver a usar el nombre de Pasapalabra, así como Mediaset no podrá utilizar el de El Rosco aunque tenga la licencia de la prueba.

En ese hipotético escenario. Atresmedia podría emitir el concurso sin El Rosco (algo que ya está haciendo) y sin el nombre. Mediaset, por su parte, utilizaría el título de Pasapalabra y El Rosco (sin poder llamarlo así) pero el resto del programa tendría que ser distinto.