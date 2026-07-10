El ‘caso Zapatero’ salta a Fuenlabrada: contrato a dedo para la empresa que pagó 1,5 millones al ex presidente

El Gobierno socialista de Fuenlabrada adjudicó a dedo en junio de 2020 un contrato menor de 17.545 euros a Kreab, la consultora que pagó 1,5 millones a Zapatero entre 2015 y 2025 por su papel como asesor senior en exclusiva. El contrato, destinado a una «campaña de promoción del comercio y la hostelería», no dejó constancia pública de las acciones que Kreab llegó a realizar en el municipio.

El expediente fue aprobado el 2 de junio de 2020 y contó con la participación de tres licitadores, aunque ni sus identidades ni sus ofertas figuran en la documentación municipal disponible. El importe, 17.545 euros, equivale a una base imponible de 14.500 euros más IVA, justo por debajo del umbral de 15.000 euros que marca la diferencia entre un contrato menor y uno sujeto a un procedimiento de licitación más exigente.

Este tipo de adjudicaciones se rige por la figura del contrato menor, reservada para importes reducidos y dotada de un procedimiento mucho más ágil que el de una licitación pública abierta. En un contrato menor, es el propio Ayuntamiento quien decide, a dedo, a qué empresas invita a ofertar y cuál es la seleccionada.

La adjudicación se produjo en plena desescalada del primer estado de alarma, cuando el Ayuntamiento desplegaba medidas de apoyo al pequeño comercio y la hostelería local, entre ellas la campaña Alíate con Fuenlabrada. Sin embargo, un rastreo de la cobertura informativa y los comunicados municipales de aquellas fechas no arroja ninguna mención a Kreab como autora o colaboradora de campaña alguna.

Iniciativas documentadas de ese periodo —como el directorio de comercios con servicio a domicilio, la app de códigos QR para cartas de hostelería o la posterior Made in Fuenla— se atribuyen al propio Ayuntamiento o a otras empresas adjudicatarias, sin que el nombre de la consultora aparezca vinculado a ninguna de ellas.

La actividad habitual de Kreab consiste en asesorar a grandes empresas privadas —entre sus clientes figuran BBVA, Repsol o Iberdrola— en su relación con las administraciones públicas, más que en actuar como proveedora directa de contratos municipales, que es lo que hizo en este expediente.

En ese ámbito de asuntos públicos encajó la incorporación de Zapatero a la consultora. Durante más de una década ejerció como asesor senior en exclusiva para España, aportando su perfil internacional a clientes corporativos de la firma. Kreab le abonó unos 150.000 euros anuales, hasta sumar 1,5 millones entre 2015 y 2025. Un análisis de la UDEF cifra en 62 las transferencias de Kreab al ex presidente, por 956.180 euros en el periodo 2020-2025.

Esa relación terminó en 2025, después de que Kreab descubriera que Zapatero compaginaba su exclusividad con trabajos remunerados para Análisis Relevante, sociedad señalada en el caso Plus Ultra, que investiga al ex presidente por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

No es la primera vez que Fuenlabrada aparece mencionada en el marco de investigaciones sobre presunta corrupción vinculada al PSOE. El pasado junio, entre las anotaciones atribuidas a Leire Díez —investigada por la UCO por presunto amaño de contratos públicos y tráfico de influencias— figuraba el nombre de Fuenlabrada junto a la anotación «jardines y limpieza diaria», en una lista de municipios madrileños gobernados por el PSOE.

El Partido Popular llevó esta cuestión al pleno municipal, donde el alcalde, Javier Ayala, prefirió no contestar, tampoco a la pregunta de si Fuenlabrada no iba a acabar vinculada a estas tramas de corrupción.