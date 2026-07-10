Esta Francia es imparable y alcanza las semifinales tras ganar cómodamente a Marruecos

Imparables o inarrêtables, que se diría en francés. Así está el equipo de Didier Deschamps. A semifinales por tercer Mundial consecutivo que llega Francia, tras ganar cómodamente a Marruecos. No era sencillo doblegar a unos Leones del Atlas que –salvo en la final de la Copa África– no perdían desde enero de 2023. Son una selección de lo más incómoda, pero nada inquietó a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, autores de los dos tantos que resolvieron el encuentro.

2-0 contra Marruecos y a esperar a España o Bélgica en semifinales. Que lleguen y que intenten imponerse a una selección que sigue metiendo miedo. No es para menos; a la Tortuga y al Mosquito les acompaña un elenco de estrellas que cualquiera querría en su equipo. Los Olise, Barcola, Doué… no hicieron falta en esta ocasión, pero por si acaso, ahí los tiene Deschamps, que tiene a Les Bleus al borde de otra final, que sería también la tercera seguida. Una generación de oro que no se cansa de ganar.

Francia y Marruecos protagonizaban un choque de trenes. Los norteafricanos, una de las selecciones más rocosas del mundo, ponían a prueba la verticalidad, efectividad y calidad en ataque del equipo de Deschamps, campeón y subcampeón en los dos últimos Mundiales. Ya se vieron las caras en las semifinales de Qatar y, ahora, la cita se adelantaba una ronda. Unos cuartos de final de los que saldría el rival de España, en caso de que los de Luis de la Fuente logren eliminar a Bélgica.

Mbappé cae, se levanta y arrasa

Boston acogía el primero de estos cuartos de final. La casa de los Patriots, donde ascendió a leyenda Tom Brady, era el lugar donde Kylian Mbappé quería seguir haciendo historia en los Mundiales. Un futbolista al que todavía le queda mucho por delante, puesto que sólo tiene 27 años, pero que ya anda a caballo entre Pelé y Messi en lo que se refiere a las Copas del Mundo.

Y pudo incrementar esa trayectoria mundialista en la primera mitad, puesto que provocó un penalti. Una acción un tanto polémica, puesto que se empieza a tirar antes de ser derribado por Mazraoui. Cinco minutos tardó el VAR en confirmar el penalti. O lo es o no lo es, pero analizarlo durante cinco minutos para no llamar siquiera al árbitro… El caso es que, si teníamos delante a un futbolista llamado a terminar siendo –si todo sigue el curso lógico– el mejor futbolista de la historia de las Copas del Mundo y a 11 metros se situaba el mejor portero de los dos últimos Mundiales. Un Bono que terminó parándolo.

De la ‘Tortuga’ al ‘Mosquito’

El ex de Girona y Sevilla se ha convertido en uno de los mejores porteros que han visto también los Mundiales. Qué dos últimos campeonatos se ha marcado. Nueve penaltis le han lanzado y siete se han fallado, parando cuatro de ellos. Vamos, que sólo le han marcado dos. Es un seguro bajo palos, pero en este encuentro no pudo forzar una prórroga donde seguramente habría contado Marruecos con esa vida extra que les da su portero.

La superioridad de Francia sorprendió desde los primeros minutos. Liderados por Mbappé, los galos buscaban el gol, pero nada. Se les resistía y no fue hasta mediada la segunda parte cuando el del Real Madrid aparecería para dar el primer golpe. Uno más en este Mundial. El octavo. Balón que le llega a la frontal y la pone entre el central y el poste haciendo imparable la parábola para Bono. Y en cuestión de minutos liquidaban nuestros vecinos del norte el partido contra los del sur, porque llegaría Dembélé para ajustársela al palo al ahora meta del Al-Hilal y poner el 2-0. Esta Francia hace fácil lo difícil y ya acaricia otra final.