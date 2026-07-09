Mbappé corrige su fallo, adelanta a Francia con un golazo e iguala a Messi en el Mundial

Mbappé corrigió su fallo en el penalti errado con un golazo marcado en la segunda mitad para batir a Marruecos en los cuartos de final del Mundial. Un golpeo bestial con el que el delantero galo adelantó a Francia en el marcador e igualó a Leo Messi con ocho dianas en esta Copa del Mundo.

Corría el minuto 60 de partido, la hora de juego en Boston, cuando Kylian Mbappé volvió a aparecer para ser determinante y llevar en volandas a Francia a las semifinales de la Copa del Mundo. Empezó el partido fallando el penalti, pero corrigió su fallo en la segunda mitad.

Fue un señor golazo el de Mbappé para hacer el 1-0 a favor de Francia ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial. Pisó área el galo y con un disparo fantástico la puso en la escuadra del palo largo, imposible para Bono.

Un gol de Mbappé que dejó a Marruecos temblando y que abrió la lata para sentenciar el partido poco después. Seis minutos después, el delantero galo inició otra jugada para que Dembélé hiciese el 2-0 en Boston.

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Lo de Mbappé en las Copas del Mundo es una cosa bestial. Su primera jugada la ganó, la segunda la perdió en la final contra Argentina marcando tres goles en aquel último partido y en esta ya está en semifinales con ocho goles anotados, siendo pichichi del torneo y determinante para su Seleccción.

Mbappé quiere más y ahora espera a España o Bélgica en las semifinales del Mundial a las puertas de la que sería su tercera final consecutiva. Un hito al alcance de muy pocos futbolistas en la historia del fútbol.