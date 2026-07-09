Cómo va Francia – Marruecos, en directo: resultado, goles, cronología y estadísticas del partido de cuartos del Mundial 2026 en vivo online
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia - Marruecos del Mundial 2026
Alineación oficial de Francia contra Marruecos en cuartos del Mundial hoy
Alineación oficial de Marruecos contra Francia en cuartos del Mundial hoy
Primer fallo de Mbappé en el Mundial: tira un horrible penalti y Bono se lo para
Francia y Marruecos ya están listos en el Estadio de Boston para jugar estos cuartos de final del Mundial 2026 en el que hay en juego el primer billete para las semifinales del torneo. Este encuentro es, sin duda, uno de los más interesantes y llamativos que se han jugado hasta el momento en la Copa del Mundo y los aficionados están ansiosos para saber quién avanza a las semifinales, donde se medirían a España o Bélgica. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Francia – Marruecos.
Francia – Marruecos del Mundial 2026, en directo
Así está el Mundial 2026
Sólo quedan ocho equipos vivos en el Mundial 2026 y hay que recordar que ayer fue el primer día de descanso en esta Copa del Mundo que ha sido frenética. Hoy arrancan los cuartos de final del torneo y lo hará con este vibrante Francia – Marruecos del que saldrá el primer semifinalista. Su rival será España o Bélgica, que se ven las caras mañana en Los Ángeles. Ya para el sábado quedan las otras dos semifinales. La primera de ellas un impresionante Noruega – Inglaterra y ya de madrugada le llegará el turno al Argentina – Suiza, que se miden en el Estadio de Kansas City.
Buscando las semifinales del Mundial 2026
Llegados a este punto de la competición es imposible que los ocho países que están vivos en los cuartos de final del Mundial 2026 no puedan evitar pensar en levantar la Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio al cielo de Nueva York. Pero antes de pensar que pueden tocar la gloria tendrán que afrontar estos choques de cuartos de final con la máxima precaución, ya que hemos visto que en el torneo pueden producirse muchas sorpresas y por más que se sea favorita, con un mal día se puede ser eliminada.
Partidazo en Boston
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Marruecos que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. El Estadio de Boston será el campo donde se jugará este emocionante partido en el que se miden dos selecciones que fácilmenete pueden ganar la Copa del Mundo, así que se espera un gran espectáculo, aunque todos los amantes del deporte rey tendrán que lamentar que uno de estos dos combinados se vuelva esta noche tras el pitido final a casa.
El segundo tiempo
Por delante vamos a tener 45 minutos más para ver si se rompe la igualada en el Francia – Marruecos, que va 0-0. Si se llegase con tablas al término de los 90 minutos reglamentarios nos iríamos a la prórroga en este duelo de los cuartos de final del Mundial 2026.
El fallo de Mbappé
El momento más destacado del primer tiempo fue el penalti a favor de Francia que falló Kylian Mbappé. Bono se lo detuvo y ha hecho varias paradas más salvadoras para mantener el 0-0 en el marcador. Además, Digne estrelló un balón en el larguero.
¡Descanso!
Terminó el primer tiempo en Boston. El árbitro argentino Facundo Tello ni dejó sacar de portería.
Min 90+5
¡Fuera!
Falta a favor de Marruecos en la frontal del área, pero el disparo de Achraf ni se acercó a la portería.
Min 45+2
¡Al larguero!
Se sacó un disparo desde su casa Lucas Digne y el balón hizo un efecto muy extraño. Por fortuna para Bono fue el travesaño el que repelió ese chut del ex lateral del Barcelona.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro del partido ha mostrado el cartelón para indicar que se jugarán 5 minutos más en este primer tiempo del Francia 0-0 Marruecos.
Min 43
Cómo va el Francia – Marruecos
Marruecos sin ocasiones, con Bono siendo clave parando un penalti y varias ocasiones claras. Con Francia topándose con el muro marroquí en Boston. ¡Sigue el 0-0 en este choque de cuartos de final del Mundial 2026!
Min 38
Sin ocasiones de Marruecos
Cada vez estamos más cerca del descanso en el Estadio de Boston y hasta el momento Marruecos no ha disparado ni una sola vez.
Min 35
¡Bono, MVP!
Pérdida tonta de Marruecos en campo propio y ocasión buenísima para Doué, pero en su definición se topó con una mano magistral de Bono. En el córner el remate de Jules Koundé chocó en Saliba y no cogió portería.
Min 33
¡Fuera!
Disparo desviadísimo de Ousmane Dembélé desde fuera del área que se perdió por línea de fondo.
Min 29
Pausa de hidratación
El árbitro detiene el choque para que los futbolistas puedan hidratarse en la banda.
Min 28
¡PARÓ EL PENALTI BONO!
Se tardó la vida en lanzar el penalti y finalmente Mbappé lo falló. Bono le adivinó el lado y la altura, así que Kylian marró la pena máxima y sigue el 0-0 en el marcador.
Min 25
¡Penalti para Francia!
Contragolpe de Francia tras una pérdida de Achraf Hakimi, que reclamaba falta. Balón en largo para Mbappé y cuando se disponía a chutar Mazraoui llegó para derribar al de Bondy.
Min 2
Córner desaprovechado
Ahora el córner fue para Marruecos y el centro de Brahim Díaz lo despejó un futbolista francés.
Min 21
¡Altísimo!
Córner favorable a Francia que efectuó Michael Olise. Sacó en corto y centró Dembélé para que Rabiot soltase un testarazo que se marchó a las nubes.
Min 18
¡Fuera!
Buen centro de Doué desde el costado izquierdo al segundo palo y el remate de Ousmane Dembélé se marchó fuera.
Min 16
Muy pasada
Falta lateral que botó Achraf Hakimi para Marruecos, pero fue muy alto su balón al área y sacará de portería Maignan.
Min 14
Falta sin peligro
Falta lejana a favor de Francia. Olise optó por colgar el balón, pero la zaga marroquí despejó el peligro sin grandes problemas.
Min 12
Marruecos, imprecisa
La selección africana no está consiguiendo encadenar muchos pases consecutivos y el balón es más para una Francia que se siente más cómoda.
Min 9
Francia y Marruecos, respetándose
Francia tuvo ya dos ocasiones clarísimas, pero se nota que este partido ya es de cuartos de final del Mundial 2026 y ninguno quiere arriesgar.
Min 4
¡¡Doble parada Bono!!
Vaya estirada de Bono para meter la manopla y despejar un disparo potente y ajustadísimo de Mbappé. En el córner el balón acabó en el área chica y Upamecano remató a bocajarro y aún así el ex guardameta del Sevilla repelió el cuero y evitó el tanto francés.
Min 3
Pitos a Francia
Se han escuchado pitos desde la grada cuando el combinado francés tenía el balón en los pies.
¡Comienza el Francia – Marruecos!
Y rueda el balón en Boston. ¡Arranca este choque de cuartos de final del Mundial 2026 en el que sacó Marruecos! Lo hicieron al estilo Luis Enrique con un pelotazo para ir a presionar.
¡Los himnos!
Llega el turno para que suenen los himnos en el Estadio de Boston. ¡Esto significa que ya va a empezar este partidazo de los cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos.
Dónde ver por TV el Francia – Marruecos
Recordamos que este Francia – Marruecos se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn y de La1, pero en la web de OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming el minuto a minuto de todo lo que suceda en Boston.
Pelea de periodistas
Brahim Díaz estaba en medio de la rueda de prensa previa al Francia – Marruecos del Mundial 2026 cuando dos periodistas comenzaron a pelearse interrumpiendo así la conferencia.
A qué hora empieza el Francia – Marruecos
Este partidazo de los cuartos de final del Mundial 2026 Francia – Marruecos fue fijado en el horario de las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Alineación de Marruecos!
Y ya tenemos también el once del conjunto africano, que intentará dar la sorpresa para ganar a los galos en el Mundial 2026. Esta es la alineación oficial de Marruecos contra Francia hoy: Bono; Achraf Hakimi, Diop, Salah Eddine, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannouss; Talbi.
¡Alineación de Francia!
Ya conocemos el once escogido por Didier Deschamps para tratar de sacar el billete para las semifinales del Mundial 2026. Esta es la alineación oficial de Francia hoy contra Marruecos: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué, Mbappé
Todo preparado en Boston
Faltan apenas 45 minutos para que comience el Francia – Marruecos de los cuartos de final del Mundial 2026 y en breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos combinados.
¡Comienza el segundo tiempo!
Rueda el balón de nuevo en el Estadio de Boston. ¡Esta vez sacó Francia de centro! Sacaron del mismo modo que Marruecos en el primer tiempo con el pelotazo a lo Luis Enrique.