Cómo va Francia – Marruecos, en directo: resultado, goles, cronología y estadísticas del partido de cuartos del Mundial 2026 en vivo online

Francia y Marruecos ya están listos en el Estadio de Boston para jugar estos cuartos de final del Mundial 2026 en el que hay en juego el primer billete para las semifinales del torneo. Este encuentro es, sin duda, uno de los más interesantes y llamativos que se han jugado hasta el momento en la Copa del Mundo y los aficionados están ansiosos para saber quién avanza a las semifinales, donde se medirían a España o Bélgica. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Francia – Marruecos.

Francia – Marruecos del Mundial 2026, en directo

Así está el Mundial 2026

Sólo quedan ocho equipos vivos en el Mundial 2026 y hay que recordar que ayer fue el primer día de descanso en esta Copa del Mundo que ha sido frenética. Hoy arrancan los cuartos de final del torneo y lo hará con este vibrante Francia – Marruecos del que saldrá el primer semifinalista. Su rival será España o Bélgica, que se ven las caras mañana en Los Ángeles. Ya para el sábado quedan las otras dos semifinales. La primera de ellas un impresionante Noruega – Inglaterra y ya de madrugada le llegará el turno al Argentina – Suiza, que se miden en el Estadio de Kansas City.

Buscando las semifinales del Mundial 2026

Llegados a este punto de la competición es imposible que los ocho países que están vivos en los cuartos de final del Mundial 2026 no puedan evitar pensar en levantar la Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio al cielo de Nueva York. Pero antes de pensar que pueden tocar la gloria tendrán que afrontar estos choques de cuartos de final con la máxima precaución, ya que hemos visto que en el torneo pueden producirse muchas sorpresas y por más que se sea favorita, con un mal día se puede ser eliminada.

Partidazo en Boston

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Marruecos que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. El Estadio de Boston será el campo donde se jugará este emocionante partido en el que se miden dos selecciones que fácilmenete pueden ganar la Copa del Mundo, así que se espera un gran espectáculo, aunque todos los amantes del deporte rey tendrán que lamentar que uno de estos dos combinados se vuelva esta noche tras el pitido final a casa.